HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Alfa Romeo "Alfetta" yarış otomobillerine ilham veriyor

Formula 1 yarışlarının başlangıcı, Alfa Romeo ve yarış aracı Alfetta serisi ile özdeşleşiyor.

Alfa Romeo
03.06.2020 15:11 | Son Güncelleme: 03.06.2020 15:11

Formula 1 yarışlarının başlangıcı, Alfa Romeo ve yarış aracı Alfetta serisi ile özdeşleşiyor.

Alfa Romeo açıklamasına göre, 1950 yılında gerçekleşen ilk yarış olan Grand Prix Şampiyonası'nı kazanan marka, bu zafere Nino Farina pilotajında Alfa Romeo Grand Prix Tipo 158 "Alfetta" ile ulaştı.

1951 yılında ise Alfetta 159, Juan Manuel Fangio ile bu başarıyı üst üste ikinci kez tekrarladı.

İkinci Dünya Savaşı öncesi üretimine başlanan Alfetta serisi, günümüz yarış otomobillerine ışık tutan teknik altyapısıyla motor sporları tarihine geçti.

Üretildiği dönemin teknolojisinin çok ilerisinde olan Alfetta'nın tek kademeli kompresör, üç gövdeli karbüratör ve üstten çift eksantrik gibi teknolojilerle donatılan sıralı 8 silindirli motoru, Motor Tasarım Departmanı Başkanı Gioacchino Colombo tarafından geliştirildi.

Ani hızlanmalar sağlayan güvenilir ve güçlü motorun ağırlığı; monoblok için elektron veya krank mili için nikel-krom çelik gibi hafif alaşımların uygulanmasıyla 165 kilograma kadar düşürüldü.

Araçta dikkat çeken bir diğer uygulama ise; şanzımanın arkada diferansiyel ile birlikte tek bir gövdede monte edilmesiyle daha az yer kaplaması oldu.

Alfa Romeo, iki aks arasında en uygun ağırlık dağılımını mümkün kılan "transaxle mimarisi" adı verilen bu ünlü tasarımını, daha sonra yol otomobillerinde de kullandı.

Savaş nedeniyle gizlenen yarış otomobilleri

İkinci Dünya Savaşı'nın otomotiv endüstrisindeki Ar-Ge süreçlerini duraksatmasına rağmen, savaş öncesi dönemde kaydedilen yenilikçi teknik ilerlemeler, savaştan sonraki dünyaya da ışık tutarak günümüze kadar devam etti.

Bu ilerlemenin eksiksiz taşınmasında Alfa Romeo cephesindeki en büyük pay, savaş döneminde fabrikada yer alan araçların düşman eline geçmemesini ve güvenle taşınmasını sağlayan Alfa Romeo çalışanlarının ve markaya gönül verenlerin oldu.

1943 yılında işgal altında olan Milano'da az sayıdaki Alfetta 158 Portello fabrikasının deposunda saklanıyordu.

Düşman orduları tarafından savaş ganimeti olarak ele geçirilme riskine karşın, fabrika teknisyenleri yaptıkları planlarla araçları kamyonlarla daha güvenli bir yere taşıma kararı aldılar.

Bu planlara Alfa Romeo 158 motoruyla dünya hız rekoru kıran sürat teknesi şampiyonu Achille Castoldi gibi Alfa tutkunları da katkı sağladı. Araçları güvenli bölgelere taşıma operasyonları oldukça tehlikeli anlara da sahne oldu.

Silahlı bir Wehrmacht devriyesi ile karşılaşan Alfetta yüklü kamyon konvoyu, İsviçreli Alfa test pilotu Pietro Bernini'nin akıcı Almancası ve Alman komutan ile kurduğu kontrollü diyalog sayesinde, güvenli bir şekilde farklı garaj ve çiftliklere ulaştı.

F1 lansmanı ve 3F'ler takımı

Savaşın bitiminin ardından Alfetta 158 modelleri Portello'ya geri getirildi ve dikkatlice restore edilerek F1 yarışlarına hazırlandı.

Alfa Romeo ekipleri, her ne kadar pistlere ve şampiyonalara tam hazır olmasa da, yenilmezliklerini bir kez daha göstermeye odaklandı.

1947 ve 1948 yılları arasında Pilot Nino Farina, Cenevre'deki Gran Prix of Nations'da birinci olurken Varzi ise Torino'daki Valentino Grand Prix'inde birinciliği elde etti.

Milano Gran Premio'da zafere ulaşmak için rakiplerini geçen pilot ise Tossi oldu.

8 yarıştan oluşan ilk FIA Formula 1 Dünya Şampiyonası, 1950'de İngiltere Grand Prix'i ile Silverstone'da başladı.

Böylece birkaç yıl önce birbirleriyle savaşmış olan ülkelerin takımları, bir spor etkinliğinde bir araya gelerek tarihteki yerlerini aldılar.

Başlangıç çizgisindeki ilk 4 pozisyonda ise Alfetta 158 modelleri bulunuyordu.

Giuseppe "Nino" Farina, ilk cepten start alarak, en hızlı tura imza atarak yarışı zaferle tamamladı.

Luigi Fagioli ikinci olurken, Reg Parnell ise yarışı üçüncü sırada noktaladı.

Basın, tüm rakipleri ezip geçen ve rakipsiz olan Alfa pilotları Farina, Fangio ve Fagioli üçlüsünü "3F'ler takımı" olarak adlandırdı.

Pilotlar, katıldıkları tüm Grand Prix yarışlarında 12 kez podyuma çıkarak 5 kez de en hızlı tur zamanına imza attılar.

Bu başarıyı da Alfa Romeo tasarımcısı ve Colombo ortaklarından Giuseppe Busso, "Asıl sorunumuz üç sürücünün hangisinin herhangi bir yarışı kazanması gerektiğine karar vermekti" şeklinde ifade etti.

158'in üstünlüğü

Alfetta 158; yüksek hız, yol tutuş ve güvenilirlik kombinasyonu sayesinde, döneminin en iyi ve en başarılı otomobil teknolojisi olarak nitelendi.

1938 yılındaki ilk tanıtımında 185 beygir gücünde kompresörlü 1,5 litrelik bir motora sahip aracın kompresörü, savaştan sonraki ikinci lansmanda çift kademeli hale getirildi.

Böylelikle aracın motoru 275 HP'ye, 1950 yılında ise 8.600 d/d'da 350 HP'ye ulaştı.

Hafif gövdesiyle sadece 2 kg/HP ağırlık/güç oranına sahip motor, bugün bile birçok süper spor otomobile uygun bir değer olarak tanımlanıyor.

Alfa Romeo, 3 Eylül 1950'de Monza Grand Prix'i için Alfetta 159'un teknik yeterliliğinin test çalışmalarını gerçekleştirdi.

Bir sonraki yıl gerçekleşecek şampiyonada kullanılmak üzere geliştirilen yeni Alfetta, ilk yarışında da zafere ulaştı.

Direksiyon başındaki Nino Farina ise ilk Formula 1 Dünya Şampiyonu oldu.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

Haberler

2020'nin ilk 5 ayında Türkiye'de en çok Renault marka otomobil satıldı Ekonomi
2020'nin ilk 5 ayında Türkiye'de en çok Renault marka otomobil satıldı
Mesleki Yeterlilik Sınavları bugün itibarıyla yeniden başladı Ekonomi
Mesleki Yeterlilik Sınavları bugün itibarıyla yeniden başladı
Dünkü sert düşüşün ardından yeni güne yükselişle başlayan dolar 6,72'den işlem görüyor Ekonomi
Dünkü sert düşüşün ardından yeni güne yükselişle başlayan dolar 6,72'den işlem görüyor
Son dakika: Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı Ekonomi
Son dakika: Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı
Türkiye ile Azerbaycan arasındaki vizeler karşılıklı olarak kaldırıldı Ekonomi
Türkiye ile Azerbaycan arasındaki vizeler karşılıklı olarak kaldırıldı
Kiralara yapılacak zam oranı belli oldu! İşte kiraya göre fiyat artışı Ekonomi
Kiralara yapılacak zam oranı belli oldu! İşte kiraya göre fiyat artışı
Güne düşüşle başlayan gram altın 371,9 liradan işlem görüyor
Güne düşüşle başlayan gram altın 371,9 liradan işlem görüyor
Sanayinin ihtiyaçları doğrultusunda yetiştirilecek doktora öğrencilerine aylık 4.500 lira burs verilecek
Sanayinin ihtiyaçları doğrultusunda yetiştirilecek doktora öğrencilerine aylık 4.500 lira burs verilecek
Ev almak isteyen vatandaşa bir müjde de özel bankalardan! 2 yıl ödemesiz kredi geliyor
Ev almak isteyen vatandaşa bir müjde de özel bankalardan! 2 yıl ödemesiz kredi geliyor
Son Dakika: Habur ve Gürbulak sınır kapıları tekrar açılıyor
Son Dakika: Habur ve Gürbulak sınır kapıları tekrar açılıyor
Son Dakika: Türkiye kendi uydusunu uzaya gönderen 10 ülke arasına girecek
Son Dakika: Türkiye kendi uydusunu uzaya gönderen 10 ülke arasına girecek
Otellerdeki mini kulüpler ve kreşler hizmet verecek
Otellerdeki mini kulüpler ve kreşler hizmet verecek
THY, yolculara hijyen seti vermeye ve uçuşlarda hijyen uzmanı görevlendirmeye başladı
THY, yolculara hijyen seti vermeye ve uçuşlarda hijyen uzmanı görevlendirmeye başladı
10 kuruş birden düşen dolar 6,71'den işlem görüyor
10 kuruş birden düşen dolar 6,71'den işlem görüyor
İkinci el araç alacaklara uyarı: Fiyatlar artmaya devam edecek
İkinci el araç alacaklara uyarı: Fiyatlar artmaya devam edecek
Giresun'da ilk defa salep üretimi yapıldı, kilosu 1.400 TL'den satılıyor
Giresun'da ilk defa salep üretimi yapıldı, kilosu 1.400 TL'den satılıyor
48 gün sonra açılan Meclis'te bekçilerin maaş artışı ve yeni yetkileri ele alındı
48 gün sonra açılan Meclis'te bekçilerin maaş artışı ve yeni yetkileri ele alındı
Son Dakika: ÇED raporuna onay çıkan yerli otomobil fabrikasının inşaatına başlanacak
Son Dakika: ÇED raporuna onay çıkan yerli otomobil fabrikasının inşaatına başlanacak
Son Dakika: THY yurt dışı uçuşlarına 18 Haziran'da başlayacak
Son Dakika: THY yurt dışı uçuşlarına 18 Haziran'da başlayacak
Üç kamu bankasının başlattığı düşük faizli kredi paketine Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım da dahil oldu
Üç kamu bankasının başlattığı düşük faizli kredi paketine Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım da dahil oldu
Resmi Gazete'de yayımlandı! Parasını bankada unutanlar için süre uzatılıyor
Resmi Gazete'de yayımlandı! Parasını bankada unutanlar için süre uzatılıyor
Son dakika: EPDK: Akaryakıt fiyatları yüksek, şirketler indirim yapmazsa biz fiyatları makul seviyeye çekeriz
Son dakika: EPDK: Akaryakıt fiyatları yüksek, şirketler indirim yapmazsa biz fiyatları makul seviyeye çekeriz
Normalleşme sürecinde kamuda alınacak tedbirler belirlendi! Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak
Normalleşme sürecinde kamuda alınacak tedbirler belirlendi! Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak
Güne düşüşle başlayan dolar 6,81'den işlem görüyor
Güne düşüşle başlayan dolar 6,81'den işlem görüyor
Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 380 liradan işlem görüyor
Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 380 liradan işlem görüyor
Turizm cenneti Bodrum'da şezlongların günlük kirası, ortalama bir evin aylık kirasından daha yüksek
Turizm cenneti Bodrum'da şezlongların günlük kirası, ortalama bir evin aylık kirasından daha yüksek
Kamu bankalarının düşük faizli kredi paketinden fırsatçı firmalar yararlanamayacak
Kamu bankalarının düşük faizli kredi paketinden fırsatçı firmalar yararlanamayacak
Borsa son 3 ayın zirvesini gördü! En çok kazandıran gayrimenkul şirketleri oldu
Borsa son 3 ayın zirvesini gördü! En çok kazandıran gayrimenkul şirketleri oldu
Üzüm yaprağı, meyvesinden 10 kat daha fazla kazandırıyor
Üzüm yaprağı, meyvesinden 10 kat daha fazla kazandırıyor
Dışişleri Bakanlığı, Doğu Akdeniz'de yeni ruhsat başvurusu yapılan sahaları gösteren haritayı paylaştı
Dışişleri Bakanlığı, Doğu Akdeniz'de yeni ruhsat başvurusu yapılan sahaları gösteren haritayı paylaştı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Rüştü Zorlu Adnan Menderes Fahrettin Altun Alparslan Türkeş Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ezgi Mola Demet Akalın Seren Serengil İbrahim Tatlıses
Spor Fatih Terim Ahmet Ağaoğlu Emre Belözoğlu Ahmet Nur Çebi Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Kaza Kadın Haziran Antalya
Şu an buradasınız: Alfa Romeo "Alfetta" yarış otomobillerine ilham veriyor - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.6.2020 15:14:30. #1.14#
title