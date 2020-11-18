Alfa Romeo 110 yılı geride bıraktı

Alfa Romeo'nun 110 yıllık geçmişi üzerine oluşturulan "Storie Alfa Romeo" web serisi, Alfa Romeo Müzesi'nde sergilenen ve üretildiği tarihe damga vuran otomobillerin daha önce yayınlanmayan hikayeleri ve arşiv görüntülerini göz önüne serdi.

Alfa Romeo'nun 110 yıllık geçmişi üzerine oluşturulan "Storie Alfa Romeo" web serisi, Alfa Romeo Müzesi'nde sergilenen ve üretildiği tarihe damga vuran otomobillerin daha önce yayınlanmayan hikayeleri ve arşiv görüntülerini göz önüne serdi.

Alfa Romeo açıklamasına göre, 1910 yılında İtalya'nın Milano şehrinde Anonima Lombarda Fabbrica Automobili (ALFA-Lombarda Anonim Otomobil Fabrikası) adıyla kurulan şirket, aynı sene ilk modeli olan ve 100 km/s'nin üstünde hızlara çıkabilen 24 HP'yi üretim bandından indirdi.

Açıklamada, 1913 yılında ise aynı model baz alınarak 147 km/s hıza erişebilen yarış otomobilinin üretildiği, 1915 yılında otomobil fabrikasını mühendis Nicola Romeo'nun satın alması ve 1920 yılında Torpedo 20-30 HP modellerinin üretimiyle, ilk Alfa Romeo logosunu taşıyan modellerin de çıkmış olduğu ifade edildi.

1950 yılına gelindiğinde 1900 modelinin üretimine başlanırken 1954 yılında Giulietta Sprint üretildi. 1958'de ise Giulietta'nın Spider ve Coupe versiyonları da satışa sunuldu. 1972 yılında markanın ilk önden çekişli otomobili olan Alfasud banttan indi. Alfa Romeo'nun 1976'da ürettiği Alfa 2000 TD ise turbo dizel motora sahip ilk İtalyan otomobili ünvanını aldı. 1981 yılına gelindiğinde Fiat çatısı altına katılan Alfa Romeo, en önemli modelleri arasında bulunan 33 ve 75'i bu dönemlerde satışa sundu.

Tamamı Fiat çatısı altında geliştirilen ilk model olan 164'ün, şirketin Chrysler ile anlaşmasının ardından Kuzey Amerika'da da satışa sunulduğunu belirtilen açıklamada, "2001'de Yılın Otomobili Ödülü'nü Alfa Romeo 147 alırken, markanın diğer kilometre taşları arasında GT, Brera, Spider gibi modeller ön plana çıktı. 2008 yılında lüks küçük sınıfta Mito ve 2010 yılında pazara sunulan kompakt sınıf model Giulietta ise Alfa Romeo'nun farklı segmentlerdeki başarılı modelleri olarak otomobil dünyasında iz bıraktılar." ifadelerine yer verildi.

Pist başarıları

Açıklamaya göre, motor sporları tarihi de zaferlerle dolu olan Alfa Romeo'nun 1923 yılında ürettiği P1 yarış otomobili, Enzo Ferrari pilotajında önemli başarılar elde etti. Bir yıl aradan sonra geliştirilen 2.0 litrelik 8 silindirli motora sahip P2 modelinin yarış versiyonları, GP yarışlarının favorisi olarak 1925 yılında ilk dünya şampiyonluğunu kazandı. 1929 yılında ilk 8C modelini tanıtan Alfa Romeo, 1931 yılında aynı modelin 8C 2300 Le Mans ve Monza versiyonlarını tanıttı.

180 HP gücündeki Le Mans, satışa sunulduğu yıl ve 1934 yılında "Le Mans" yarışlarını kazandı. 165 HP gücündeki Monza ise İtalya GP'sinde birinciliğe ulaştı. Motor sporları tarihindeki önemli etkinliklerden olan Mille Miglia yarışlarında da başarısını konuşturan Alfa Romeo, son olarak geçtiğimiz yıl podyumda duble yaptı ve Sponsor Takım Kupası'nın da kazananı oldu.

Alfa Romeo, sportif hatchback Giulietta'nın haricinde, lüks orta sınıfta yer alan temsilcisi Giulia ve ilk SUV modeli Stelvio ile tutkunlarıyla buluşmaya devam ediyor. Marka aynı zamanda, 30 yılı aşkın bir süreden sonra, 2018 yılından beri F1 Dünya Şampiyonası'nda Kimi Raikkonen ve Antonio Giovinazzi ile yarışıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Türk