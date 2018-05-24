Aleyna Tilki, Yönetmen Koltuğuna Oturduğu Klip Çekimlerinde Çalışanları Bıktırdı
Başarısıyla adından sıkça söz ettiren Aleyna Tilki, Yıldız Tilbe'nin yeni albümünde seslendirdiği "Yalnız Çiçek" şarkısına klip çekti. Yönetmen koltuğuna kendisi oturan şarkıcı klibin setinde çalışanları illallah ettirdi
Katıldığı ses yarışması ile adını duyuran ve geçtiğimiz aylarda 18 yaşına basan Aleyna Tilki, yönetmen koltuğuna oturdu.
SET EKİBİNİ BIKTIRDI
Seren Serengil yorumcusu olduğu Duymayan Kalmasın programında, aldığı duyumlara göre Aleyna Tilki'nin klip çekimleri esnasında çalışanları canından bezdirdiğini iddia ettirdi.
İSTEDİĞİ HER ŞEYDEN VAZGEÇTİ
Tilki'nin klip çekimi boyunca istediği her şeyden kısa süre sonra vazgeçtiğini söyleyen Seren Serengil, "Oruç tutan insanları çok zor durumda bırakmış. Hazırlıktan önce makyaj ekibine pembe tonlarda makyaj istiyorum ona göre malzeme getirin dedikten sonra çekim günü pembeden vazgeçmiş. Daha sonra saçlarının kısa kesilmesini istemiş ancak bu isteğinden de vazgeçerek yeniden saçlarının uzatılmasını söylemiş" dedi.
SET ÇALIŞANINI AĞLATTI
Açıklamalarına devam eden Serengil, genç şarkıcının çekimlerde bir çalışanı ağlattığını da söyledi. Bilgileri aldığı kişide bu anların görüntülerinin de olduğu söyleyen Serengil,görüntülerin peşine düşeceklerini de sözlerine ekledi.
LOS ANGELES'A GİTTİ
Aleyna Tilki, tamamladığı klibin renk ve montaj ayarları için dün Los Angeles'a gitti. Bu anları sosyal medya hesabından paylaşan Tilki, "Los Angeles bekle bizi. Klibi tamamlamaya geliyorum" dedi.
İDDİALARINI GERİ ALDI
Klibi çekmeden önce Türkiye'de izlenebilecek en klip olacağını iddia eden Tilki, çekimlerin ardından video çekerek "Dün öyle bir klip çektik ki yönetmen ben olarak. Bugüne kadar izlediğiniz en iyi klip olabilir. Yani en iyi kliplerden biri demek istedim." diye toparlamaya çalıştı.
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Daha cin olmadan adam çarpmaya başladı çakal. . .Cevap Yaz 6 Yayından Kaldır
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O süt şişesi gibi çantada nedir yaa sana verdiğimiz emeklere (bnm her bakmam sana emek ilgi demektir)Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Adı gündeme gelen insanlarin kendini kaf dağında görmesi sinirimi çok bozuyor. Anlayamıyolar ki birgün kaf dağından yuvarlanacaklar. . . . . . .Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Bu yuz nakli olan ugur acar evlenip cocuk sahibi olmamismiydi da simdi cikmis ben bekarim evlenip yuva kurmak istiyorum diyor.. sasirmis galibaCevap Yaz Yayından KaldırİSİMSİZ: Haber aleyna tilkiyle alakalı ugur acar 2 sayfa önde kaldı bil istedim. . . .9 Yayından Kaldır