Aleyna Tilki yine aynı pijamalarla alışverişte
10.12.2020 08:14 | Son Güncelleme: 10.12.2020 08:17
Bir gün önce objektife takıldığı pijamasını yine giyen genç şarkıcı, yoğun bir şekilde çalıştığını söyledi: "Şimdi setten çıktım buraya geldim. Buradaki işlerimi halledip stüdyoya gideceğim. Günde 12 saat sette, 6 saat stüdyoda oluyorum.
Bir gün önce objektife takıldığı pijamasını yine giyen genç şarkıcı, yoğun bir şekilde çalıştığını söyledi: "Şimdi setten çıktım buraya geldim. Buradaki işlerimi halledip stüdyoya gideceğim. Günde 12 saat sette, 6 saat stüdyoda oluyorum. Kalan zamanı da dinlenerek geçiriyorum." Hayranlarına yeni yılda sürpriz yapacağını da açıklayan Tilki, "2021 yılında tamamı yabancı şarkılardan oluşan bir albüm çıkartabiliriz" dedi.
Kaynak: Hürriyet