Aleyna Tilki'ye aşı soruşturmasında takipsizlik
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Aleyna Tilki'ye aşı soruşturmasında takipsizlik

Aleyna Tilki'ye aşı soruşturmasında takipsizlik
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Magazin

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca 'insanları korona değil, ilaçlar öldürüyor' diyen Aleyna Tilki hakkında yürütülen soruşturmada takipsizlik kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca 'insanları korona değil, ilaçlar öldürüyor' diyen Aleyna Tilki hakkında yürütülen soruşturmada takipsizlik kararı verildi.

Şarkıcı Aleyna Tilki hakkında bir kişi CİMER'e yazarak, 'anneme, kendime ve kardeşime aşı yaptırmayacağım. Çünkü güvenmiyorum. İnsanları korona virüs değil, ilaçlar öldürüyor' sözleri nedeniyle şikayetçi olmuştu. Şikayet üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Bürosunca Aleyna Tilki hakkında 'halkı arasında korku ve paniğe neden olmak' suçundan yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcılık, Tilki'nin sözlerinin suç unsuru oluşturabilecek nitelikte olmadığı gerekçesiyle soruşturmada takipsizlik kararı verdi.

(İrem Demir/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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