Aleyna Tilki'ye Anne Uyarısı: Bu Kadar Harcama Yapma
Genç popçu Aleyna Tilki, alışveriş yaparken kendini kaybedip çok harcama yaptığı gerekçesiyle annesi Havva Tilki'den azar işitti.
Aleyna Tilki, kazandığı parayı annesi Havva Tilki'ye veriyor, kendisi sadece harçlık alıyor.
ALEYNA TİLKİ, ANNESİNDEN AZAR İŞİTTİ
Anne-kızın bu yüzden sorun yaşadığı konuşuluyor. Alışveriş yaparken kendini kaybeden 18 yaşındaki popçu, savurganlığı yüzünden annesinden azar işittiği öğrenildi.
"KIYAFETE AYAKKABIYA BU KADAR PARA HARCAMA"
Havva Hanım'ın, "Kıyafete, ayakkabıya bu kadar harcama. Ev alman için para biriktirelim" sözleriyle, başarılı şarkıcıyı uyardığı belirildi.
YORUMLAR (22)
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akapeye oy vermeyen hayindir.Cevap Yaz 3 9 Yayından Kaldır
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Anne ne derse yeridir bu dünyada annelerimizin kıymetini bilelimCevap Yaz 7 Yayından Kaldır
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Banane aleyna tilkiden.milleti böyle böyle uyutuyorlarCevap Yaz 3 Yayından KaldırYAAA: Bizde onu söylemeye çalişiyoruz bizene:)2 Yayından Kaldır
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anneyi kim takar bu saatten sonra yas olmus 18 kimse karisanaz anneye verdigi parayi keserse annesi kizim soyun der playboy kapagi bile yapar puhahahahaCevap Yaz 5 5 Yayından Kaldır