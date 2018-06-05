Aleyna Tilki 'Yalnız Çiçek' Şarkısı İçin Yönetmen Koltuğuna Oturdu

"Yıldız Tilbe'nin Yıldızlı Şarkıları" albümünde yer alan 'Yalnız Çiçek' parçasını seslendiren Aleyna Tilki, ilk kez yönetmen koltuğuna oturdu ve bu şarkıya klip çekti. Söz ve müziği Yıldız Tilbe'ye ait olan 'Yalnız Çiçek' şarkısının düzenlemesini Emrah Karaduman yaparken, 'Yıldızlı Şarkılar' albümü Özdemir Müzik'in yapımcılığında piyasaya sürüldü.

1 SAATTE 300 BİNDEN FAZLA KİŞİYE ULAŞTI

İki parça ile toplamda 720 milyon izlenme rakamını aşan Aleyna Tilki'nin son klibi ise 1 saatlik süre içerisinde 300 binden fazla izleyiciye ulaştı. Genç şarkıcı aynı başarıyı yeni klibinde de sağlaması halinde 3 parça ile 1 milyar izlenme rakamına ulaşan nadir isimlerden olacak.

"OLMAYAN OYUNCULUĞUM İLE OYNADIM"

Klipte Aleyna'ya eşlik eden Emrah Karaduman, instagram hesabından, "Bizimki tutturdu 'sen de oynayacaksın klipte, seni kaçıracağım' diye. Olmayan oyunculuğumla bu güzel senaryonun hakkını vermeye gayret ettim. 'Yalnız Çiçek' klip yayında, umarım seversiniz" ifadelerini kullandı.