Aleyna Tilki ve TikTok Fenomenleri bir arada

Türkiye'de müzik sektörünün yıldız ismi, yaptığı tüm işlerle başarı ve rekora koşan Aleyna Tilki, dünya yıldızları yolunda bir ilke daha imza atıyor. Bir müzik starını, dünya yıldızlarının son yıllarda sıkça kariyerlerinde kullandıkları, gençlerin favori sosyal medya uygulaması TikTok'un fenomenleriyle ilk kez bir araya getiren reklam filmi çekimlerinde eğlenceli anlar yaşandı.

Aleyna Tilki, yeni reklam filminde TikTok fenomenleriyle birlikte rol alıyor. Bir müzik starı ve TikTok fenomenleri, bir reklam için Türkiye'de ilk kez birlikte kamera karşısına geçiyor. Aleyna Tilki'li reklam, 6 aylık bir çalışmanın sonucu olarak hayata geçecek. Aleyna, bu projede de yeni bir rekora koşmayı planlıyor.

Kamera önü kadar arkasında da genç isimleri barındıran reklam filmi çekimlerinde, eğlenceli anlar yaşandı

Reklam filminde ünlü TikToker'larla yer alan Aleyna Tilki, "DİMES'in yeniliklere açık ve yerli bir firma olmasını seviyorum, köklü ama aynı zamanda renkli, genç bir marka. Benim de severek yurt dışında tükettiğim ürünleri çıkarttılar ve şimdi bu iki yenilikçi ürün arasında seyircilerimiz tercihini yapacak" dedi.

Aleyna Tilki, projeyle ilgili sözlerine şöyle devam etti: "Projede TikToker bir ekiple beraber profesyonel disiplinle çalışıyoruz, tarzlarını ve gerçekliklerini sevdim ve reklamı çekerken çok eğlendik.

Reklam filminde Aleyna Tilki'ye, 7.6 milyon takipçiye sahip mavi tikli TikTok fenomeni Cemre Solmaz ve 5.2 milyon takipçiye sahip mavi tikli TikTok fenomeni Buse Korkmaz'ın yanı sıra çok sevilen BerkeJuan, KürşatJuan, Diddew, Obeyfendimen, Yagizjunior ve Berfinmis isimli 6 TikTok fenomeni de eşlik ediyor. Reklamda yer alan genç TikTok fenomenlerinin toplam takipçi sayısı 30 milyona ulaşıyor.

Aleyna Tilki ve TikTok fenomenlerini bir araya getiren reklam filmimin yaratıcı ajansı Reklamania Creative ve ajansın bünyesinde bulunan dijital strateji, yetenek yönetimi ve iletişim ajansı Cats & Dogs iş birliğinde hazırlanan reklam filminin, Temmuz ayında gösterime girmesi planlanıyor.

Kaynak: Snob Magazin