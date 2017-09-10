Aleyna Tilki ve Buray, Aydın'da Konser Verdi

Aydın'ın Germencik ilçesinde bu yıl 17'ncisi düzenlenen Germencik Tarım İncir Kültür ve Sanat Festivali'nin son gününde Aleyna Tilki ve Buray konser verdi.



Germencik Cumhuriyet Meydanı'ndaki konserde Tilki ve Buray, eserlerini hayranları eşliğinde söyledi.



Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın, yaptığı konuşmada, festivali uluslararası düzeye taşımayı amaçladıklarını, gelecek yıllarda da devam edeceğini söyledi.



Akın, konserin sonunda sanatçılara çiçek, incir ve plaket takdim etti.



Festival kapsamında önceki gün de Hadise ve Edis sahne almıştı.