Aleyna Tilki Tuhaf Hareketler Sergilediği Video Hakkında Açıklama Yaptı
Aleyna Tilki, yerde oturarak tuhaf hareketler sergilediği video için açıklama yaptı. Tilki, videoda herhangi bir uyuşturucu madde kullanmadığını tamamen doğal olduğunu söyledi.
Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki, bir Twitter kullanıcısının "Bu videoda uyuşturucu bataklığı görüyorum" sözlerine şu yanıtı verdi: "Ben de, hayatta asla dışarıdan takviye almadan doğal ve mutlu olmayacağım insancıklar görüyorum. Ne acı! Herhangi bir maddeye ihtiyaç duymadan doğal ve kaygısız olunabileceğini bilmeyen bir kitle var! Ne acı! Onlar, kendi iç kaynaklarını kendilerine yettiremeyenlerdir..."
TÜM DİKKATLERİ ÜZERİNE ÇEKTİ
Aleyna Tilki, geçtiğimiz gün tuhaf söylemlerde bulunduğu bir videosunu paylaşmış, takipçileri tarafından da eleştiri yağmuruna tutulmuştu.
YORUMLAR (34)
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Yakında o haberleri de (uyuşturucu) duyacağız. Bunu bilmek için sanat! camiasına bir bakmak yeterli.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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ERGEN TRİBİ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DİKKATİ ÜSTÜNE ÇEKSİN DE NASIL ÇEKERSE ÇEKSİN . TİLKİ İŞTE. . . . . . . . . . . . . . . . . .Cevap Yaz Yayından Kaldır
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YAZIK BU KIZA SONU FENAAACevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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bu arada güzelde reklam olmuş. kw. .Cevap Yaz Yayından Kaldır
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reklam olduğu ortada neyin tartışmasını yapıyorsunuz prim veriyorsunuzCevap Yaz 1 Yayından Kaldır