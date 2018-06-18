Aleyna Tilki Tuhaf Hareketler Sergilediği Video Hakkında Açıklama Yaptı

Aleyna Tilki Tuhaf Hareketler Sergilediği Video Hakkında Açıklama Yaptı

Aleyna Tilki, yerde oturarak tuhaf hareketler sergilediği video için açıklama yaptı. Tilki, videoda herhangi bir uyuşturucu madde kullanmadığını tamamen doğal olduğunu söyledi.

Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki, bir Twitter kullanıcısının "Bu videoda uyuşturucu bataklığı görüyorum" sözlerine şu yanıtı verdi: "Ben de, hayatta asla dışarıdan takviye almadan doğal ve mutlu olmayacağım insancıklar görüyorum. Ne acı! Herhangi bir maddeye ihtiyaç duymadan doğal ve kaygısız olunabileceğini bilmeyen bir kitle var! Ne acı! Onlar, kendi iç kaynaklarını kendilerine yettiremeyenlerdir..."

TÜM DİKKATLERİ ÜZERİNE ÇEKTİ

Aleyna Tilki, geçtiğimiz gün tuhaf söylemlerde bulunduğu bir videosunu paylaşmış, takipçileri tarafından da eleştiri yağmuruna tutulmuştu.

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