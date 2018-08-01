Aleyna Tilki Tabağını Paylaştı, Hayranları "Bu Kız Hiç Büyümeyecek" Dedi
18 yaşındayım ama kendimi yaşlanmış hisediyorum diyen Aleyna'nın sosyal medya paylaşımı, takipçilerine "Bu kız hiç büyümeyecek" dedirtti.
Her yaptığı gündem olan genç yıldız Aleyna Tilki, sosyal medya paylaşımlarıyla takipçilerini hem eğlendiriyor hem de şaşırtıyor. "Türkiye'de tatil mi yapılır" haberlerine sinirlenen Aleyna Tilki gündemden düşmeyen paylaşımlar yapıyor. Daha 18'imdeyim ama kendimi yaşlı hissediyorum diyen genç şarkıcı instagramdan paylaştığı "bebek pembe tabağım" gönderisiyle hayranlarına "Hiç büyümeyecek" dedirtti.
İşte o paylaşım;
"EMRAH KARADUMAN'IN YAPTIĞI ŞAKAYLA KORKUP DÜŞTÜM"
Aleyna Tilki, geçtiğimiz günlerde sevgilisi Emrah Karaduman'ın yaptığı tatsız şaka nediyle düşerek dizinden yaralandığını söyledi.
"KERTENKELE GELİYOR KAÇ DİYE KORKUTTU"
Dizini ve çoraplarını gösteren genç şarkıcı, "Emrah, beni 'Kertenkele geliyor kaç' diye korkutunca ben de koştum ve merdivenlerden düştum, o yüzden dizim yara oldu. Kertenkeleden çok korkuyorum. Hayranlarım bu sıcakta uzun çorap, giydiğim için beni eleştiriyor ama düştüğümde uzun çoraplarım olmasaydı dizim daha kötü olabilirdi. O uzun çoraplar kurtardı beni. Günlük hayatımda korumam yok" dedi.
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Aleyna TİLKİ resmen birileri tarafınca haberler de isminden söz ettiriliyor. Ne kişiler neler neler yapıyor ama adını duyan bile yok. Mesela Selami ŞAHİN'' in son yaptığı gelişmeler veya Başka önemli isimler hiç yok. Çünkü onlar insanların milli duygularını dejenere eden bir yaşantı içinde değiller.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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külliyen yalan kafamızı kokolamıştık o arada düştü ;)Cevap Yaz 3 Yayından KaldırKOKO: Koko çektikleri için bu haldeler zatenYayından Kaldır
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NE KIZI ÇOKTAN KADIN OLMUŞ O. EN FAZLA 13 YASINDA KADIN OLMUSTURCevap Yaz 7 Yayından Kaldır