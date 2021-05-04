Aleyna Tilki: 'Starım' dedim, kapıdan kovuldum

Şarkıcı Aleyna Tilki, Enis Arıkan'ın Exxen'deki programına katılarak kendisiyle ilgili merak edilen soruları yanıtladı.

Şarkıcı Aleyna Tilki, Enis Arıkan'ın Exxen'deki programına katılarak kendisiyle ilgili merak edilen soruları yanıtladı.

Uluslararası müzik devi Warner Music ile anlaşma imzalayarak İngilizce parçası 'Retrograde'i çıkaran Tilki, "İlk zamanlar şirkete gidip, 'Beni en yetkili kişiyle görüştürün. Ben Türkiye'de inanılmaz popüler ve starım' dedim ama kapıdan kovuldum. Daha 16 yaşındaydım. Sonra onların CEO'su benim için İstanbul'a geldi" diye konuştu.

Tilki'ye daha önce de yeni şarkısıyla ilgili aldığı geri dönüşler sorulmuştu. Tilki, buna "Harika tepkiler alıyorum. Özellikle Latin Amerika, Hindistan ve Kuzey Avrupa'dan çok güzel tepkiler alıyorum. Bunların dışında Türkler zaten beni çok güzel destekliyor. Bu desteğe ihtiyacım vardı ve sağ olsunlar bana bu desteği verdiler" yanıtını vermişti.

Kaynak: Hürriyet