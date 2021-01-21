Aleyna Tilki soğuğa meydan okudu! Giyim tarzı şaşırttı

Şarkıları ve sıradışı açıklamaları sonrası şimdide oyunculuğu ile sıkça gündeme gelen genç popçu Aleyna Tilki, önceki gün İstinyePark'da objektiflere yansıdı

Akşam saatlerinde alışveriş merkezine gelen ve tek başına Markalar Sokağı'nda turlayan Tilki, muhabirlerin fotoğraf isteğini geri çevirmeyerek objektiflere poz verdi.

Markalar Sokağı'nda bulunan dünyaca ünlü mağazalardan bir süre daha alışveriş yapan Aleyna Tilki, daha sonra özel aracı ile alışveriş merkezinden ayrıldı.& ;

Tilki'nin& ;soğuğa& ; aldırış etmeyip oldukça ince giyinmesi ve montunun önünü açık bırakması şaşırttı.

Kaynak: Snob Magazin