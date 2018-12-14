Aleyna Tilki, Şiir Kitabı Çıkaracağının Müjdesini Verdi

Şarkılarıyla ve yaptığı açıklamalarla gündeme ünlü şarkıcı Aleyna Tilki, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile takipçilerine şiir kitabı çıkaracağının müjdesini verdi.

"KİTABIM ÇIKINCA OKURSUNUZ"

Instagram hesabının hikaye bölümünden paylaşım yapan ünlü şarkıcı Aleyna Tilki fotoğrafına, "Sonra aç balerin gelir... Siz onun zerafetini izlerken o sizin tüm duygularınız yer ve gider. 'Aç Balerin' şiirimden bir bölüm... Tamamını kitabım çıkınca okursunuz." notunu ekledi.

GÖZYAŞLARINA BOĞULMUŞTU

Aleyna Tilki yaptığı konuşmada, "Beni biraz üzen, yoran bir hayatım oldu. Ama mutluluğun da dibini tattım. Beni 14 yaşında tanıdınız. Ben aslında hiç çocuk olmadım. Aleyna Tilki olmayı o kadar sevdim ki, çocuk olmak istediğimde kendime o karakteri yarattım." ifadelerini kullanmıştı.