Aleyna Tilki, Şiir Kitabı Çıkaracağının Müjdesini Verdi
Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile şiir kitabı çıkaracağının müjdesini takipçilerine verdi.
Şarkılarıyla ve yaptığı açıklamalarla gündeme ünlü şarkıcı Aleyna Tilki, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile takipçilerine şiir kitabı çıkaracağının müjdesini verdi.
"KİTABIM ÇIKINCA OKURSUNUZ"
Instagram hesabının hikaye bölümünden paylaşım yapan ünlü şarkıcı Aleyna Tilki fotoğrafına, "Sonra aç balerin gelir... Siz onun zerafetini izlerken o sizin tüm duygularınız yer ve gider. 'Aç Balerin' şiirimden bir bölüm... Tamamını kitabım çıkınca okursunuz." notunu ekledi.
GÖZYAŞLARINA BOĞULMUŞTU
Aleyna Tilki yaptığı konuşmada, "Beni biraz üzen, yoran bir hayatım oldu. Ama mutluluğun da dibini tattım. Beni 14 yaşında tanıdınız. Ben aslında hiç çocuk olmadım. Aleyna Tilki olmayı o kadar sevdim ki, çocuk olmak istediğimde kendime o karakteri yarattım." ifadelerini kullanmıştı.
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Nzım hikmet, Cemal süreyya, Atill ilhan gibi üstatlar bu kızın şiir yazacağını bilseydilwr o kalemi ellerine almazdılar.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Bu mujde bize yeter isterseniz dolari 50 lira yapin ey dış gucler size sesleniyorumCevap Yaz Yayından Kaldır
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İki şarkı söylüyorum diye herşeyi becerecegini zannediyo,zor be kızım rezil etme kendini otur oturduğun yerde.Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Aleyna baba dedik de bu kadar demedik tövbe ya sanatçılarımızın kemiklerni sızlatacaksın yapmaCevap Yaz Yayından Kaldır
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Millet kendi derdine düşmüş ay sonunu nasıl getireceyini düşünüyor Aleyna tilkimi tavşanmı kitap çıkarıyormuş önemli bir haber bravoCevap Yaz 2 Yayından Kaldır