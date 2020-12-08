Aleyna Tilki pijamayla sokağa çıktı

Markalar Sokağı'ndaki dünyaca ünlü mağazaları gezen Aleyna Tilki, alışveriş turu sırasında karşılaştığı gazetecilerin fotoğraf isteklerini kırmayarak objektiflere poz verdi.

MASKE KURALINA UYDU

Soruları cevapsız bırakmayı tercih eden genç popçunun, pijamayı andıran giyim tarzı ile alışveriş merkezine gelmesi dikkatlerden kaçmadı.

EKSİKLERİNİ GİDERDİ

Uzun süre mağazaları gezerek eksiklerini gideren Tilki, özel aracının gelmesiyle AVM'den ayrıldı.

AŞI YAPTIRMAYACAĞINI AÇIKLADI

Aleyna Tilki, geçtiğimiz hafta Covid-19 salgını hakkında yaptığı açıklamalarla gündeme gelmişti. Ünlü popçu, "Ben kendim, şahsi aşı yapmak istemiyorum. Ama doktoru öneren olursa, bilirkişinin çıkıp 'Yaptırın' dediği bir durum olursa herkes yaptırsın tabii. Anneme, kendime kardeşime aşı yaptırmayacağım. Çünkü güvenmiyorum" demişti.

Kaynak: Snob Magazin