Aleyna Tilki 'pijamalı' alışverişte!
09.12.2020 09:57 | Son Güncelleme: 09.12.2020 10:00
Günün erken saatlerinde alışveriş merkezine gelen genç şarkıcı, mağazaları gezerken karşılaştığı muhabirlerin fotoğraf isteklerini kırmayarak objektiflere poz verdi.
Günün erken saatlerinde alışveriş merkezine gelen genç şarkıcı, mağazaları gezerken karşılaştığı muhabirlerin fotoğraf isteklerini kırmayarak objektiflere poz verdi. Pijamayı andıran giyim tarzıyla dikkat çeken Tilki soruları ise yanıtsız bıraktı.
Kaynak: Hürriyet