Aleyna Tilki, Photoshop'u Abartıp Boyunu Uzattı

Yabancı dilini geliştirmek için Amerika'ya giden Aleyna Tilki adından söz ettirmeye devam ediyor. Tilki bu sefer de yaptığı photshop ile gündemde.

HEM UZAMIŞ HEM DE ZAYIFLAMIŞ

Genç yaşına rağmen büyük başarı elde eden Aleyna Tilki'nin paylaşımları olay oldu. Tilki'nin son fotoğraflarına sosyal medya kullanıcıları "Photoshop'u abartmış, 2 ayda hem uzamış hem de zayıflamış" yorumunda bulundu.

ALEYNA: PHOTOSHOP YOK ÇATLAYIN

Photoshop iddialarına Tilki şu yanıtı verdi: "Fotoğraflarımda da o kadar güzelim ki demek ki gerçek olduğuna inanamıyorlar. Bir tane filtre yok fotoğrafımda çatlayın."

İşte Aleyna Tilki'nin o paylaşımı: