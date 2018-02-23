Aleyna Tilki, Photoshop'u Abartıp Boyunu Uzattı
Genç şarkıcı Aleyna Tilki, paylaştığı fotoğrafla rezil oldu. Tilki, fotoğrafında photshop ile boyunu uzatıp kendisini zayıflattı.
Yabancı dilini geliştirmek için Amerika'ya giden Aleyna Tilki adından söz ettirmeye devam ediyor. Tilki bu sefer de yaptığı photshop ile gündemde.
HEM UZAMIŞ HEM DE ZAYIFLAMIŞ
Genç yaşına rağmen büyük başarı elde eden Aleyna Tilki'nin paylaşımları olay oldu. Tilki'nin son fotoğraflarına sosyal medya kullanıcıları "Photoshop'u abartmış, 2 ayda hem uzamış hem de zayıflamış" yorumunda bulundu.
ALEYNA: PHOTOSHOP YOK ÇATLAYIN
Photoshop iddialarına Tilki şu yanıtı verdi: "Fotoğraflarımda da o kadar güzelim ki demek ki gerçek olduğuna inanamıyorlar. Bir tane filtre yok fotoğrafımda çatlayın."
İşte Aleyna Tilki'nin o paylaşımı:
YORUMLAR (164)
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Ferit ferbaz olmuş boyunu uzatsa bile kisaCevap Yaz Yayından Kaldır
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Bence harika olmuş bayıldım benCevap Yaz Yayından Kaldır
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Aleyna gitgide kendini düşürüyorsunCevap Yaz Yayından Kaldır
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Bacağına bak öf ??Cevap Yaz Yayından Kaldır
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AVATAR olmuş zuhahahaha ??Cevap Yaz Yayından Kaldır