Aleyna Tilki, O Ses Türkiye'de Jüri Üyesi mi Olacak
Posta yazarı Mesut Yar'ın bugün kaleme aldığı yazıda "Önümüzdeki yıl O Ses Türkiye'nin jüri koltuğunda Aleyna Tilki mi oturacak?" sorusunu gündeme getirmesi kafaları karıştırdı.
Türkiye'nin en uzun süren yarışma programlarından biri olan ve her geçen sene iddiaları yarışamacılara, performanslara sahne olan O Ses Türkiye'nin bu yılki jürisi merak edilirken, Mesut Yar'ın yazısı kafa karıştırdı.
İşte Mesut Yar'ın o yazısındaki ilgili kısım;
Önceki akşam Survivor'da (TV8) adaların birleşmediği ama adı 'birleşme partisi' olan bir sahil eğlencesi yaşadık... Açıkçası Aleyna Tilki'nin jüri üyesi olduğu ses yarışmasını alıp `O Ses Türkiye` ekranına taşısan Murat Ceylan dışındaki yarışmacılar ilk turda elenmişti...
JÜRİ KOLTUĞUNDA ALEYNA MI OTURACAK?
Partinin önceki yıllara göre bir hayli zayıf kaldığı gerçeğini bir kenara bırakırsak geceden aklımda tek soru kaldı; "Önümüzdeki yıl O Ses Türkiye'nin jüri koltuğunda Aleyna Tilki mi oturacak?"
Benim sorum ortaya. Ama hepimiz Acun Ilıcalı'nın bu tür alıştırmalarla ekranına angaje ettiği çok sayıda isim olduğunu biliyoruz, değil mi?
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bunca ünlü ses sanatçısı dururken çocuk yaşta birinin jüri üyesi olması hiç yakışık olmazCevap Yaz Yayından Kaldır
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daha ergen ya bu cocuk yani bu kadar pofpoflamaya gerek yokCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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çoluk çocuk odaha birde çok tipsiz ovarsa kimse izlemezCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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piyasaya yeni popçu yetiştirecekler ya acun sektörde ticaret nasıl dönüyor iyi biliyor ama oraya aleyna gibi yarışmacı olarak çıkmış ve aleynadan daha yetenekli olup sadece ''sahne ışığı'' na sahip olmayan yıllardır müzikle ilgilenen insanlara ayıptır.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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yıldızı çıkar al ebru gündeşi daha da birşeye gerek yok ekip tamamCevap Yaz 1 Yayından Kaldır