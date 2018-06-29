Aleyna Tilki'nin Yeşil Botları Sosyal Medyada Gündem Oldu

Aleyna Tilki'nin Yeşil Botları Sosyal Medyada Gündem Oldu

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlülerden olan Aleyna Tilki, sesinin güzelliği yanında giyim tarzıylada takipçilerini peşinden sürüklemeye devam ediyor. Tilki yeşil botlarıyla sosyal medyada gündem oldu.

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlülerden olan Aleyna Tilki, sesinin güzelliği yanında giyim tarzıylada takipçilerini peşinden sürüklemeye devam ediyor. Konser için Ukrayna'da bulunan genç şarkıcı Aleyna Tilki, bu kez botlarıyla sosyal medyada gündem oldu.

TAKİPÇİLERİNDEN TAM NOT ALDI

İlginç yeşil botlarıyla fotoğraf paylaşan Tilki, paylaşımıyla yüz binlerce beğeni aldı. Takipçiler Tilki'nin giyim tarzını beğendiklerini paylaşıma yaptıkları yorumlarda belli etti.

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