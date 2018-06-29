Aleyna Tilki'nin Yeşil Botları Sosyal Medyada Gündem Oldu
Sosyal medyayı aktif kullanan ünlülerden olan Aleyna Tilki, sesinin güzelliği yanında giyim tarzıylada takipçilerini peşinden sürüklemeye devam ediyor. Tilki yeşil botlarıyla sosyal medyada gündem oldu.
Sosyal medyayı aktif kullanan ünlülerden olan Aleyna Tilki, sesinin güzelliği yanında giyim tarzıylada takipçilerini peşinden sürüklemeye devam ediyor. Konser için Ukrayna'da bulunan genç şarkıcı Aleyna Tilki, bu kez botlarıyla sosyal medyada gündem oldu.
TAKİPÇİLERİNDEN TAM NOT ALDI
İlginç yeşil botlarıyla fotoğraf paylaşan Tilki, paylaşımıyla yüz binlerce beğeni aldı. Takipçiler Tilki'nin giyim tarzını beğendiklerini paylaşıma yaptıkları yorumlarda belli etti.
YORUMLAR (15)
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GÜZELLE HER TARZ YAKIŞIR.Cevap Yaz 1 7 Yayından Kaldır
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Ya bu Yks ye falan girmiyor mu? Zenginlere sınavda mı beleş?Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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Allah Aşkına yeşil botu boşverin.Kaybolan çocuklardan güzel haberler verin.Banane kardeşim tilkidenCevap Yaz 10 1 Yayından KaldırBÜŞRA: Malesef iyi haber veremiycez2 3 Yayından Kaldır
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Trabzanlarmi yamul Muş bana mi öyle geldiCevap Yaz Yayından Kaldır