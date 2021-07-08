Aleyna Tilki'nin yeni video klibi yayında

Genç popçu Aleyna Tilki'nin, sosyal medya uygulaması TikTok'un ünlü fenomenleriyle birlikte yer aldığı Dimes reklam filminin ardından, genç yıldızın "Bi' Kapışma Var Şimdi" isimli yeni müzik videosu da YouTube'da yayına girdi.

Genç popçu Aleyna Tilki'nin, sosyal medya uygulaması TikTok'un ünlü fenomenleriyle birlikte yer aldığı Dimes reklam filminin ardından, genç yıldızın "Bi' Kapışma Var Şimdi" isimli yeni müzik videosu da YouTube'da yayına girdi.

Video klibin söz ve müziği, Aleyna Tilki'ye ait. Mix ve Mastering çalışması Utku Ünsal ve Emre Kıral tarafından yapılan müziğin aranjesini Can Atayılmaz yaptı. Video klibin prodüktörlüğünü ise Hakan Fıçıcı üstleniyor. Videonun yönetmen koltuğuna, Aleyna Tilki ve Ozan Köse oturdu. Aleyna Tilki'nin Reklamania Creative tarafından hazırlanan video klibinin dijital strateji ve yetenek yönetimini de yine Reklamania bünyesinde bulunan dijital strateji & iletişim ajansı Cats & Dogs üstlendi.

Video öncesinde yayına giren reklam filminde iki TikToker takımı, Aleyna Tilki'nin kendi takımlarını seçmeye ikna etmek için kapışıyor. Sosyal medyada 20 milyon izlenme sayısına ulaşan reklam filmi, TV'de de yayına girdi.

Video klip, reklam filminde de işlenen 'kapışma' temasını hareketli bir müzik eşliğinde uzun süreli bir görsel öyküye dönüştürüyor. Aleyna Tilki'nin 'yazın habercisi olacak' sözleriyle tanımladığı yeni video klibin, yüksek izleme rakamlarına ulaşması bekleniyor.

Video klipte, 7,6 milyon takipçiye sahip mavi tikli ünlü fenomen Cemre Solmaz ile BerkeJuan, Diddew ve Yagizjunior'dan oluşan 'Smoothie ile Enerji Kat' takımı, 5,3 milyon takipçiye sahip mavi tikli ünlü fenomen Buse Korkmaz ile KürşatJuan, Obeyfendimen ve Berfinmis'den oluşan 'Milkshake ile Ortamı Salla' takımıyla karşı karşıya geliyor. Reklamda oynayan ünlü TikTok fenomenlerinin toplam takipçi sayısı 30 milyona yakın. Dans Fabrika ile de iş birliği yapılan reklamda ayrıca 8 dansçı da yer alıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı