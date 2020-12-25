Aleyna Tilki'nin telefon taktiği
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Aleyna Tilki'nin telefon taktiği

25.12.2020 13:12 | Son Güncelleme: 25.12.2020 13:15
Aleyna Tilki'nin telefon taktiği

Şarkıcılık kariyeri sonrası Acun Ilıcalı'nın Exxen platformu ile oyunculuk kariyerine de adım atan genç şarkıcı Aleyna Tilki, önceki gün İstinyePark'da objektiflere yansıdı. Tilki, muhabirlerin sorularından kaçmak için 'telefon' taktiğini kullandı

Tek başına çıktığı alışveriş turunda maskesi ve beresi ile birlikte tanınmakta zorluk çekilen 20 yaşındaki şarkıcı, muhabirlerin sorularından kaçmak için telefonla konuşuyormuş gibi yaptı.

KIŞLIK ÜRÜNLERİ İNCELEDİ

Alışveriş merkezinin içerisinde ki kısa süren alışveriş turu sonrası Markalar Sokağı'na çıkan Tilki, burada bulunan dünyaca ünlü mağazaları gezerek kış sezonu ürünlerini incelemeyi de ihmal etmedi.& ;

Kaynak: Snob Magazin

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