Aleyna Tilki'nin sevgilisi kesenin ağzını açtı! Servet değerinde hediye

06.01.2020 22:30 | Son Güncelleme: 06.01.2020 22:30

Güzel popçu Aleyna Tilki'nin sevgilisi Ufuz Özcan, sevgilisine yılbaşı hediyesi olarak Versace marka bir kolye aldı.

KESENİN AĞZINI AÇTI

Takvim Gazetesi'nin haberine göre, iş insanı Kadir Güneş, sevgilisi Aleyna Tilki için kesenin ağzını açtı. Güneş, markaya olan düşkünlüğü ile bilinen sevgilisine Versace marka bir kolye aldı.

Takvim Gazetesi'nden Ufuk Özcan'ın haberine göre Kadir Güneş, Tilki'ye bu kez de yılbaşı hediyesi olarak Versace marka bir kolye aldı. Güzel popçu, şimdilerde kolyesini boynundan düşürmüyor.

ÖZEL ARAÇ VE YAKIN KORUMA TAHSİS ETMİŞTİ

Kadir Güneş'in, Aleyna Tilki'yi koruması için kendi özel arabasını ve yakın korumasını sevgilisine tahsis ettiği iddia edilmişti. Aleyna Tilki'nin her şey ile yakından ilgilenen Kadir Güneş'in yakın çevresine, "Benim güvendiğim insanlar, Aleyna'nın yanında olunca içim daha rahat ediyor" dediği belirtilmişti.

KADİR GÜNEŞ KİMDİR?

İş insanı Metin Güneş'in oğlu, ünlülerin modacısı Gülnur Güneş'in kardeşi olan Kadir Güneş, aslen Ankaralıdır. Magazin gündeminde aşklarıyla yer alan Güneş'in daha önce de futbolcu Caner Erkin'in eski eşi Asena Atalay ile birlikte olduğu iddia edildi.2019'un yaz aylar Aleyna Tilki ile Paris'te görüntülenen Kadir Güneş'in şarkıcıyla bir süredir ilişkisi bulunuyor.