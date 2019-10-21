Aleyna Tilki'nin gizemli sevgilisi, modacı Gülnur Güneş'in erkek kardeşi çıktı

21.10.2019 17:37

Modacı Gülnur Güneş'in düğününe 35 bin 475 TL'likderin sırt ve göğüs dekolteli elbisesiyle katılan Aleyna Tilki, görenleri kendine hayran bıraktı. Ünlü makyaj artisti Rıfat Yüzüak ile düğüne gelen Tilki, ilerleyen saatlerde hayranlarına büyük bir sürpriz yaşattı.

DÜĞÜNDE İLK KEZ BİRLİKTE GÖRÜNTÜLENDİLER

Eylül ayında Paris'te yeni bir aşka yelken açan Aleyna Tilki ve Gülnur Güneş'in kardeşi Kadir Güneş ilk kez düğünde birlikte görüntülendi. Birlikte dans eden aşık çiftin görüntüleri sosyal medyada kısa sürede yayıldı.

MÜSTAKBEL GÖRÜMCESİNE JEST YAPTI

Genç şarkıcı müstakbel görümcesine jest yaptı. Düğünden sonra verilen after partide sahneye çıkan Aleyna Tilki, görümcesiyle şarkı söyledi.