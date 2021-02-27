Aleyna Tilki, Merkür'ü bekledi
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Aleyna Tilki, Merkür'ü bekledi

27.02.2021 11:52 | Son Güncelleme: 27.02.2021 11:57
Aleyna Tilki, Merkür'ü bekledi

'Retrograde', astrolojide gezegenlerin 'retro' (geriye gidiş) hareketini temsil ediyor.

'Retrograde', astrolojide gezegenlerin 'retro' (geriye gidiş) hareketini temsil ediyor. Aleyna Tilki şarkının Merkür retrosuna denk gelmesini istemeyince, çıkış tarihi retronun 25 Şubat'taki bitişinden 1 gün sonra olarak belirlendi.

Şarkının klibinde uzay gemisi görüntülerine yer verildi. Aleyna Tilki, direk dansı da yaptığı klibin yönetmenliğini Emre Ünal ve Oğuz Erel'le birlikte üstlendi.

Dua Lipa imzası

Sözleri Grammy ödüllü Dua Lipa, Grammy adayı Sarah Hudson ve Coffee'ye ait şarkının bestesine elektronik müziğin dahi ismi Diplo ile beraber King Henry ve Jr. Blender imza attı.

Kaynak: Hürriyet

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