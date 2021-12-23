Aleyna Tilki, kendisinden yaşça büyük o isimle yakalandı

Mekan çıkışı karşısında gazetecileri görünce panik yapan Aleyna Tilki, "Arkadaşımla yemek yedim" dedi.

ZAFER İŞARETİ YAPTI

Tilki'nin yaşça büyük erkek arkadaşı kameralara, zafer işareti yaptı.

ERKEK ERKADAŞI TANIDIK ÇIKTI

Snob Magazin'in haberine göre; Tilki'nin yanındaki gizemli erkeğin iş insanı Haldun Demirhisar olduğu ortaya çıktı.

Demirhisar, geçtiğimiz yaz ayında oyuncu Serenay Sarıkaya ile Göcek'te görüntülenmişti. Sarıkaya, aşk iddiasını yalanlamıştı.

Tilki ve Demirhisar'ın hangi amaçla buluştuğu merak konusu oldu.

HALDUN DEMİRHİSAR KİMDİR?

Ülke genelinde birçok sektöre yatırım yapan İzmirli bir iş insanı ve Heavenly dDF' adındaki şirketinin sahibi olan Haldun Demirhisar, Kuum Beach, The Stay Otel ve Plage Isolee gibi yerlerin işletmeciliğini yapıyor. Bunlarla birlikte mimarlık ofisi ve restoran işletmeciliği de yapan Haldun Demirhisar, bir dönem Bennu Gerede ile yaşadığı birliktelikle gündeme gelmişti.

Serenay Sarıkaya, geçtiğimiz yaz ayında iş insanı Haldun Demirhisar ile Göcek'te görüntülenmişi. Aşk iddialarının ardından açıklama yapan oyuncu "Bahsi geçen kişi arkadaşımdır" demişti.