Aleyna Tilki kardeşi kim? Ayça Tilki kim? Aleyna Tilki'nin kardeşi Ayça Tilki kaç yaşında?

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen Ayça Tilki, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Ayça Tilki hakkında merak edilenler. Ayça Tilki hayatı ve biyografisi. Ayça Tilki kimdir?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Ayça Tilki merak konusu oldu. İşte Ayça Tilki hakkında merak edilen Ayça Tilki kimdir, Ayça Tilki hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları… Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

ALEYNA TİLKİ KARDEŞİ AYÇA TİLKİ KİMDİR?

Doğum tarihi: 2005

Kaç yaşında: 16 yaşında Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

Nereli: Seydişehir

Filmler: Masal Şatosu: Sihirli Davet

Ayça Tilki, ablası Aleyna Tilki ile sosyal medya için çektiği videolar ile tanındı. Ayça Tilki 2019'da oyunculuğa adım attı. Ayça Tilki, Youtuber Ecrin Su Çoban ve Berk Coşkun'un başrolünde yer aldığı Masal Şatosu: Sihirli Davet isimli filmde yer aldı.

2005 doğumlu Ayça Tilki, katıldığı Yetenek Sizsiniz yarışması ile ün kazanan, ardından şarkıcılık ve oyunculuk yaparak şöhret elde eden Aleyna Tilki'nin kardeşidir. 16 yaşındaki Ayça Tilki'nin annesinin adı Havva Öztel Tilki, babasının adı ise Mehmet Tilki. Mehmet Bey Askeriye'de memur, Havva Hanım ise bir kız yurdunda işletmecidir.