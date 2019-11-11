Aleyna Tilki, Kapadokya'da çömlek yaptı

Aleyna Tilki, Kapadokya'da çömlek yaptı

ŞARKICI Aleyna Tilki, gezi için geldiği Kapadokya'da çömlek yaptı.

11.11.2019 14:24 | Son Güncelleme: 11.11.2019 14:24
Aleyna Tilki, Kapadokya'da çömlek yaptı

ŞARKICI , gezi için geldiği 'da çömlek yaptı.

Aleyna Tilki, turistik gezi için Nevşehir'in ilçesindeki Kapadokya bölgesine geldi. Çarşı içindeki bir seramik işletmesini ziyaret eden Tilki, burada çömlek yaptı. Çömlek yaparken, hatıra fotoğrafı çekinen Tilki, daha sonra arkadaşlarıyla birlikte Kapadokya'daki tarihi mekanları gezdi.  


Kaynak: DHA
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