Aleyna Tilki: İngilizce şarkı çıkartacağım
Genç popçu Aleyna Tilki, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde objektiflere yansıdı
27.01.2020 23:41 | Son Güncelleme: 27.01.2020 23:41
Yalnız başına geldiği AVM'de kısa bir alışveriş turuna çıkan Tilki, kendine yöneltilen sorulara şöyle cevap verdi. "Bu sene içerisinde İngilizce bir şarkı çıkartacağım. Daha sonrasında da albümü çıkarmayı düşünüyorum. Amerika hazırlıklarımı yapıyorum. Bu ay içerisinde tekrar gideceğim." diye konuştu.
Kaynak: Snob Magazin
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