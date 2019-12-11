: Aleyna Tilki ilk kez paylaştı!.. Söz ve müziği kendisine ait!

11.12.2019 10:46 | Son Güncelleme: 11.12.2019 10:46

Adından çokça söz ettiren Aleyna Tilki "Ben Giderim" şarkısını sosyal medya hesabında paylaştı. Tilki, söz ve müziği kendisine ait olan bir şarkıyı instagram hesabından paylaştı.

Genç şarkıcının paylaşımı kısa süre içinde çok sayıda beğeni ve yorum aldı. Aleyna Tilki elinde gitarı ile birlikte söylediği "Ben Giderim" şarkısının söz ve müziği kendisine ait.

Tilki, paylaşım notuna ise; "Star olmak demek,prodüksiyonsuz hareket etmemek demekse ben star değil,sanatçı olmayı seçiyorum. Sözü müziği bana ait olan bestemi,öylesine bu şekilde paylaşmak istedim." açıklamasını yaptı.

Aleyna Tilki şarkının sonunda ise "Bu hareketim ilk ve sondu belki bir daha olur bilmiyorum. Umarım bestemi sevmişsinizdir. Böyle kalsın istiyorum" sözlerini kullandı. Aleyna Tilki'nin bu son şarkısıyla binlerce beğeni ve yorum aldı.

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