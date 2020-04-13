Aleyna Tilki ile Kadir Güneş aşkını karantina bitirdi Koronavirüs salgını nedeniyle evlerine çekilen ve bu süre zarfında görüşemeyen Aleyna Tilki ile Kadir Güneş, ilişkilerine son verdi.

Türkiye'de bin 296 insanın ölümüne neden olan yeni tip koronavirüs salgınından korunmak için evinde karantinada olan Aleyna Tilki, son olarak özel hayatıyla magazin gündemine geldi.

Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programının haberine göre, bir süredir Kadir Güneş ile aşk yaşayan 19 yaşındaki popçu, ayrılık kararı aldı. İkilinin, bir süredir devam eden karantina günlerinde ilişkilerine nokta koyduğu iddia edildi.

20 yaş altına sokağa çıkma yasağı gelmesinin ardından 19 yaşındaki Aleyna Tilki de bir süredir evinden çıkamıyordu.

KADİR GÜNEŞ KİMDİR?

Tarkan ve Ebru Gündeş gibi ünlü isimlerle arkadaş olan iş adamı Metin Güneş'in oğlu, modacı Gülnur Güneş'in kardeşi olan Kadir Güneş, aslen Ankaralı.

Kadir Güneş, bir dönem Caner Erkin'in eski eşi Asena Atalay ile ilişki yaşamaya başlamıştı. Geçtiğimiz Şubat ayında eğlenmeye çıkan ikili mekanda kavga etmeleriyle gündem olmuştu.