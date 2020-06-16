Aleyna Tilki, hakkında çıkan "Sevgililer tatilde" haberlerine açıklık getirdi
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Aleyna Tilki, hakkında çıkan "Sevgililer tatilde" haberlerine açıklık getirdi

Genç şarkıcı Aleyna Tilki, yakın arkadaşıyla Bodrum'da tatil sezonunu açtı. Tilki, hakkında çıkan "Sevgilisi Kadir Güneş'le tatile çıktı" haberlerine ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla açıklık getirdi.

16.06.2020 23:38 | Son Güncelleme: 17.06.2020 00:01

Koronavirüs salgını nedeniyle uzun süredir evinden dışarı çıkmayan ünlü şarkıcı Aleyna Tilki, 1 Haziran'da başlayan normalleşme süreci kapsamında seyahat yasaklarının kalkmasının ardından soluğu Bodrum'da aldı.

"KADİR GÜNEŞ'LE TATİLE ÇIKTI" İDDİASI

Yakın arkadaşlarıyla birlikte tatile çıkan Aleyna Tilki'nin, denizde yüzerken gazeteciler tarafından çekilen bir fotoğrafta yanında bulunan kişinin, modacı Gülnur Güneş'in kardeşi Kadir Güneş olduğu iddia ediliyordu. Basına yansıyan haberlerde, basın mensuplarını gören sevgililerin paniklediği öne sürüldü.

Aleyna Tilki, hakkında çıkan 'Sevgililer tatilde' haberlerine açıklık getirdi

HABERLERE AÇIKLIK GETİRDİ

Aleyna Tilki, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, söz konusu haberlere açıklık getirdi. Genç şarkıcı,Bodrum'da birlikte görüntülendiği kişinin Kadir Güneş olmadığını, makyaj artisti Serhat Şen olduğunu paylaştı. Şen paylaşımında, "Bugün manşetlere çıkmışız ama ismimi yanlış yazmışsınız. Ben Serhat Şen, Aleyna Tilki'nin makyaj artisti arkadaşıyım" ifadelerini kullandı.

Aleyna Tilki, hakkında çıkan 'Sevgililer tatilde' haberlerine açıklık getirdi
Aleyna Tilki, hakkında çıkan 'Sevgililer tatilde' haberlerine açıklık getirdi
Aleyna Tilki, hakkında çıkan 'Sevgililer tatilde' haberlerine açıklık getirdi
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