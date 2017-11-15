Aleyna Tilki, Galatasaraylı Gomis'e Özel Video Hazırladı

Hatırlanacağı gibi Bafetimbi Gomis'in, Aleyna Tilki'nin şarkısı 'o sen olsan bari' şarkısı ile çektiği video sosyal medyada uzun süre konuşulmuştu.

GOMİS GOL ATINCA ALEYNA ÇALIYOR

Galatasaray Kulübü, Aleyna Tilki ile görüşerek Gomis'in golleri sonrasında statta 'O sen olsan bari' şarkısını çalmaya başladı. Galatasaraylı taraftarlardan da Gomis'e o şarkı ile ilgili binlerce video çekildi.

ALEYNA'DAN JEST

Fransız futbolcuya bir video da şarkısının sahibi Aleyna Tilki'den geldi. Arkadaşlarıyla birlikte video çeken Aleyna Tilki, Gomis'e büyük jest yaptı.