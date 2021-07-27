Aleyna Tilki evleniyor mu, şarkı klibi ne zaman? Aleyna Tilki evlenecek mi, kiminle? Aleyna Tilki'nin düğün davetiyesi hakkında bilgiler!

Gündemde yer alan magazin konularından birisi Aleyna Tilki evleniyor mu, ne zaman evlenecek sorusu oldu? Aleyna Tilki, İnstagram hesabındaki gönderide "Ayın 28inde evleniyorum." mesajını paylaştı. Bunun ardından takipçileri, Aleyna Tilki kiminle evlenecek? Aleyna Tilki kimle evleniyor? Aleyna Tilki ne zaman evlenecek? Nerede evlenecek sorularının cevaplarını merak etti.

Aleyna Tilki evleniyor mu gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Yeni şarkısı Sır'ı çıkartacak olan Aleyna Tilki, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Şarkının klibinde gelinliği andıran beyaz bir elbise giyen Tilki, "Ayın 28'inde evleniyorum" diyerek bir davetiye paylaştı. Peki, Aleyna Tilki evleniyor mu, klip ne zaman çıkacak?

ALEYNA TİLKİ EVLENİYOR MU?

Aleyna Tilki, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Ayın 28'inde evleniyorum. 30'unda da klibimiz çıkacak. Bu da davetiyem. (28'inde düğünümü Instagramdan canlı izleyebilirsiniz.)" dedi. Şarkı tanıtımı için böyle bir paylaşım yaptığı düşünülen Aleyna'ya yorum ve beğeni yağdı.

Aleyna Tilki yaptığı paylaşımda evleneceğini belirtiyor. Fakat yeni şarkısının tanıtımı için böyle bir paylaşım yaptığı tahmin edilmektedir.

ALEYNA TİLKİ DAVETİYESİ HAKKINDA BİLGİLER!

Aleyna Tilki'nin İnstagram paylaşımı şu şekilde:

"Ayın 28inde evleniyorum, 30unda da klibimiz çıkıcak, bu da davetiyem (28inde düğünümü instagramdan canlı izleyebilirsiniz)"

ALEYNA TİLKİ'NİN YENİ ŞARKISI NE ZAMAN ÇIKIYOR?

Aleyna Tilki'nin yeni şarkısı Sır 28 Temmuz Çarşamba günü çıkacak.