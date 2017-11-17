Aleyna Tilki Eskişehir'e Geliyor

JLL Türkiye tarafından yönetilen NeoPlus Outlet, Neon yıl kutlamalarına devam ediyor.



Yetenek Sizsiniz Türkiye ile yakaladığı başarıyla çalışmalarına devam eden 'Cevapsız Çınlama' ve 'Sen Olsan Bari' adlı çalışmalarıyla izlenme rekorları kıran Pop müziğin sevilen ismi Aleyna Tilki 19 Kasım Pazar günü saat 16.00'da sevenleriyle NeoPlus'ta buluşacak.



Müzik ve eğlence dolu dakikaların yaşanacağı konser ücretsiz olarak NeoPlus'ta gerçekleştirilecek. - ESKİŞEHİR