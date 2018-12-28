Aleyna Tilki, Erzurumlu Hayranlarını Çoşturdu

POP müzik şarkıçısı Aleyna Tilki, bir AVM'nin otomobil çekilişi sonrası Erzurumlu hayranlarına konser verdi.

Merkez Palandöken ilçesindeki bir AVM, noter ve Milli Piyango yetkilileri huzurunda otomobil çekilişi yaptı. Çekiliş sonrası AVM'ye kurulan sahnenin önüne çok sayıda kişi akın etti. Sahneye çıkan Aleyna Tilki sevilen şarkılarını seslendirdi. Özellikle çocuk hayranlarının büyük ilgi gösterdiği Aleyna Tilki, 'Cevapsız çınlama', 'Sen olsan bari', 'Yalnız çiçek' ve 'Dipsiz kuyum' şarkılarını söyledi. Yaklaşık 15 dakika sahnede kalan Aleyna Tilki danslarıyla da hayranlarının ilgisini çekti.

'ALEYNA BABA'

Konser sonrası toplanan kalabalığa seslenen Aleyna Tilki sevenlerinin kendisine 'Aleyna Baba' demesine çok sevindiğini belirterek şunları söyledi:

"Benim keyfim çok iyi, karı çok aşırı seviyorum. Buraya iner inmez aşırı mutlu oldum. Sizin enerjiniz çok güzel. Özellikle isteğim bu konserde yerinizde durmamanız gerekiyor ve tüm şarkılara eşlik etmeniz gerekiyor. Türkiye'nin en çok dinlenen birinci şarkısı kimin? Benim. İsmi ne? Cevapsız çınlama. 420 milyonu geçti sanırım, takip edemiyorum. Çok hızlı gidiyor. 'Bu kız bir şarkılık, birinci şarkıdan sonra onu kimse dinlemez' diyenlere cevap olarak dünya listelerinde Türkiye'yi temsil etmiş,Türk şarkısı. Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci şarkısı hangi şarkıdır? Sen olsan bari. Daha sonrasında Yalnız Çiçek ve Dipsiz Kuyu üç ve dördüncü sırada yerini almaya hızla geliyor. Zaten 4 şarkım var. Bunları neden anlatıyorum, bilboard listelerine girdik biliyorsunuz. Dünyanın en büyük listeleri. Orada 4 şarkımın 4'ü de bilboarda listesinde. Bunları hepimiz başardık. Bence, bu gurur hepimizin o yüzden herbirinize minnetimi nasıl anlatsam bilmiyorum ama teker teker sarılmış sayın. Aynı zamanda bir teşekkürüm daha var. O kadar pembe pembe giyinip her kes beni parmakla gösteriyordu derken siz benimle dalga geçerken bile benim olgunluğumu hissedip aynı zamanda bana 'Aleyna Baba' dediniz. Sezgilerinize sağlık, olgunluğumu hissetmişsiniz. Ama ben de sizi çok hissediyorum. Siz benim gerçekliğimi hissettikçe ben de sizin gerçekliğinizden mutluluk duyuyorum."

Öte yandan AVM'deki konserde bir kadınnın yanındaki erkeğe tekme tokat vurması dikkat çekti. - Erzurum

Kaynak: DHA