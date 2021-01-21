Aleyna Tilki'den şaşırtan oyunculuk itirafı!

Exxen'de yayınlanan "İşte Bu Benim Masalım" dizisi ile oyunculuk kariyerine adım atan Aleyna Tilki önceki akşam bir AVM'de görüntülendi. Tilki, oyunculukla ilgili yaptığı itirafla dikkat çekti

Oyunculuk ve setin çok zor geçtiğini söyleyen Aleyna Tilki, "O kadar çok setteyiz ki sadece uyumaya zaman buluyorum. Bence oyunculuk ve sette çalışmak dünyanın en ağır işlerinden. Bütün set çalışanlarına saygılarımı iletiyorum. Oyunculuk beni baya yola getirdi. " dedi.





Kaynak: Snob Magazin