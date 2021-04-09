Aleyna Tilki'den Maldivler pozu!

Oyunculuk ve müzik kariyerini bir arada sürdüren Aleyna Tilki ilk İngilizce şarkısı 'Retrograde'i müzikseverlerin beğenisine sunmuştu.

Oyunculuk ve müzik kariyerini bir arada sürdüren Aleyna Tilki ilk İngilizce şarkısı 'Retrograde'i müzikseverlerin beğenisine sunmuştu. Yeni şarkısıyla çok konuşulan Aleyna Tilki kendini ödüllendirdi ve Maldivler'e tatile gitti.

İşte Bu Benim Masalım dizisinde de Cemal Can Canseven'le başrolü paylaşan Aleyna Tilki yoğun iş temposundan dolayı sağlık sorunları yaşamış ve dinlenmeye ihtiyacı olduğunu söylemişti.

Tilki kendini ödüllendirdi ve enerji depolamak için Maldivler'e gitti. Bir haftadır tatil yapan güzel şarkıcı renkli fotoğraflarını da sevenleriyle paylaştı. Kısa sürede binlerce beğeni alan karelere çok sayıda da yorum yapıldı.

Maldivler'de ultra lüks bir otelde konaklayan Tilki, deniz ve balık mahsullerini yemeyi tercih ediyor.

Aleyna Tilki'nin kaldığı otelde özel havuzu bulunuyor.

Kaynak: Hürriyet