Aleyna Tilki'den iddialı çıkış: Bilim insanı yönümü görecekler
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Aleyna Tilki'den iddialı çıkış: Bilim insanı yönümü görecekler

12.02.2021 11:17 | Son Güncelleme: 12.02.2021 11:21
Aleyna Tilki'den iddialı çıkış: Bilim insanı yönümü görecekler

Yakın zamanda kas spazmı geçiren ve bir süre dinlenen Tilki, iyileştiğini söyledi: "İngilizce şarkımın klibimini çekeceğiz.

Yakın zamanda kas spazmı geçiren ve bir süre dinlenen Tilki, iyileştiğini söyledi: "İngilizce şarkımın klibimini çekeceğiz. Tipik Aleyna Tilki klibi olacak ama bu sefer daha kaliteli. Dünyaya açılan bir proje olduğu için... Klipte bilim insanı yönümü de göstereceğiz. Şimdi bunu dediğim için benimle dalga geçecekler."

Genç şarkıcı, kendisini Nasrettin Hoca'ya benzetmesi hakkında ise "Tarzı bana benziyor. Ben de güldürüyorum ama fıkra değil de bizim jenerasyona göre hikayelerle. Hem de düşündürüyorum. Yeni nesil fıkralar benim tweetlerim" açıklamasını yaptı.

Çiçekçiye kitap aldı

Aleyna Tilki ayrıca kendisinden para isteyen çiçekçiyi ise geri çevirmedi. Şoförüne William Shakespeare'ın "Hamlet" kitabını aldırdı ve hediye etti. Çocuğun, "Abla, ben okuma yazma bilmiyorum. Bir dahaki sefere de okula yazdır" demesi karşısında Tilki, gülerek "Keşke herkes birbirine kitap alsa. Ne güzel olur" dedi.

KAS SPAZMI GEÇİRDİ

Genç şarkıcı Aleyna Tilki, yoğun çalışma temposu yüzünden kas spazmı geçirmişti. Tilki, doktor muayenesine yürümek için yardımcısından destek aldı.

YÜRÜYEMEZ HALE GELDİM

Aleyna Tilki'nin Instagram'da paylaştığı "Doktora gidiyorum" mesajı, sevenlerini endişelendirmişti. Genç şarkıcı, aldığı mesajlar üzerine şu açıklamayı yapmıştı: "Dün sette kas spazmı geçirdim. Bütün vücudum kitlendi ve en sonunda yürüyemez hale geldim. Sanırım yanlış bir hareket yaptım ya da çok çalışmaktan dolayı vücudum kasıldı."

Kaynak: Hürriyet

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.2.2021 11:21:26. #1.14#
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