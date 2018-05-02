Aleyna Tilki'den Eleştirilere Yanıt: Aptalca Özgürüm

Şarkıcı Aleyna Tilki sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, hakkında yapılan eleştirel haberleri kınadı.

İÇKİLİ MEKANLARDA SAHNE ALAMIYORDU

Reşit olmadan içkili mekanlarda sahne aldığı için Türkiye gündemine oturan ve alınan resmi kararla içkili mekanlarda sahne alması yasaklanan Aleyna Tilki, geçen ay 18 yaşına girdi. Arkadaşları ve ailesiyle birlikte yaptığı kutlamanın ertesi günü Bostancı'da konser veren Aleyna Tilki çok sayıda genç hayranı olan bir şarkıcı…

ELEŞTİRİLERE YANIT VERDİ

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ancak zaman zaman yaptığı çıkışlarla insanların tepkisini çeken Aleyna Tilki, eleştiri alan yorumlarıyla ilgili olarak şaşırtıcı bir açıklamada bulundu.

"EVET APTALCA ÖZGÜRÜM"

Aleyna Tilki paylaştığı videonun altına şu notu düştü: "Eleştiri dünyasında, sizin tabirinizle aptalca, bulunduğum her alanda özgürüm. Evet aptalca özgürüm! Özgürlüğüme dil uzatıldıkça, özgürlük için daha da cesur oluyorum. ÖLDÜREMEYEN, GÜÇLENDİRİR."