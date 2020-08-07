Aleyna Tilki'den dikkat çeken 'kurban' açıklaması Genç popçu Aleyna Tilki önceki akşam Bebek'teydi. Şarkıcı, Bebek Otel'de bir kız arkadaşıyla buluşup boğaza karşı yemek yedi. Tilki, çıkışta basın mensuplarının sorularını yanıtladı

Sürprizleri olduğunu söyleyen şarkıcı hayalini gerçekleştirmek üzere olduğunu söyledi. Dünya starı olmak istediğini her fırsatta dile getiren Aleyna Tilki, "Sürprizlerim var. Çok az kaldı, heyecanlıyım. En büyük hayalim dünya starı olmaktı onunla ilgili bir durum" dedi.

'BAYRAMDA HARÇLIK TOPLADIM'

Bayramda harçlık topladığını söyleyen şarkıcı, "Bayram çok güzel geçti kurbanımı kestim. Bu yaşıma rağmen harçlık alıyorum. Çok sağlam harçlık topladım" dedi.





Kaynak: Snob Magazin