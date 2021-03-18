Aleyna Tilki'den Demet Akalın'a cevap: Beni eleştiren ekibime baksın

Genç şarkıcı, Akalın'ın sözleri hatırlatılınca şöyle dedi: "Kim ne demiş bakmıyorum bile. Yalnız çalıştığım ekip Grammy aldı, beni eleştirenler asıl onu konuşsunlar!

Genç şarkıcı, Akalın'ın sözleri hatırlatılınca şöyle dedi: "Kim ne demiş bakmıyorum bile. Yalnız çalıştığım ekip Grammy aldı, beni eleştirenler asıl onu konuşsunlar!"

Oyunculuk denilemez

Aleyna Tilki, oyunculuğa devam edip etmeyeceği sorusuna şu yanıtı verdi: "Oyunculuk denilemez aslında. Ben bir müzikalde oynadım. ve geriye dönüp baktığımda iyi ki yer almışım diyorum. Ama oyunculuğa dair bir kariyerim olmayacak."

Kaynak: Hürriyet