Aleyna Tilki'den Demet Akalın'a cevap: Beni eleştiren ekibime baksın
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Aleyna Tilki'den Demet Akalın'a cevap: Beni eleştiren ekibime baksın

18.03.2021 07:38 | Son Güncelleme: 18.03.2021 07:42
Aleyna Tilki'den Demet Akalın'a cevap: Beni eleştiren ekibime baksın

Genç şarkıcı, Akalın'ın sözleri hatırlatılınca şöyle dedi: "Kim ne demiş bakmıyorum bile. Yalnız çalıştığım ekip Grammy aldı, beni eleştirenler asıl onu konuşsunlar!

Genç şarkıcı, Akalın'ın sözleri hatırlatılınca şöyle dedi: "Kim ne demiş bakmıyorum bile. Yalnız çalıştığım ekip Grammy aldı, beni eleştirenler asıl onu konuşsunlar!"

Oyunculuk denilemez

Aleyna Tilki, oyunculuğa devam edip etmeyeceği sorusuna şu yanıtı verdi: "Oyunculuk denilemez aslında. Ben bir müzikalde oynadım. ve geriye dönüp baktığımda iyi ki yer almışım diyorum. Ama oyunculuğa dair bir kariyerim olmayacak."

Kaynak: Hürriyet

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Ömer Çelik Hulusi Akar Kemal Kılıçdaroğlu Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Esra Erol Hande Erçel İbrahim Tatlıses Uraz Kaygılaroğlu
Spor Cenk Tosun Fatih Terim Caner Erkin Ünal Karaman Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Aleyna Tilki'den Demet Akalın'a cevap: Beni eleştiren ekibime baksın - Magazin Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.3.2021 07:42:34. #1.14#
title