Aleyna Tilki'den albüm açıklaması Pop müziğin genç ismi Aleyna Tilki, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde objektiflere yansıdı

Yalnız başına geldiği AVM'de bir çok mağazadan alışveriş yapan popçu, alışverişini noktaladıktan sonra kendine yöneltilen sorulara şöyle cevap verdi. Tilki, "Pandemi sürecinde fazla alışveriş yapmadım. Bugünde eksiklerimi almaya geldim. Albüm çıkarmak için şu an erken olduğunu düşünüyorum. Elbet bir gün çıkaracağım zaman bu yabancı şarkılardan oluşabilir, öyle bir niyetimiz var ama bakalım şimdilik net bir şey yok." açıklamasında bulundu.





Kaynak: Snob Magazin