Aleyna Tilki'den 30 bin kişiye konser

DÜZCE'nin Akçakoca ilçesinde bu yıl 17'ncisi düzenlenen Uluslararası Kültür, Turizm ve Fındık Festivali'nin 2'nci gününde şarkıcı Aleyna Tilki konser verdi. Konseri yaklaşık 30 bin kişi izledi.

Şarkıcı Aleyna Tilki, Uluslararası Kültür, Turizm ve Fındık Festivali'nde sahne aldı. Denizden tekneyle sahneye gelen Tilki, orkestra hazırlanirken, sahne kenarında dans etti. Aleyna Tilki, seslendirdiği şarkılarla, alanı dolduran yaklaşık 30 bin kişiyi doyasıya eğlendirdi.

Aleyna Tilki, Barış Manço'nun 'Gül pembe' adlı şarkısını seslendirken, o dönemde olmak istediğini söyledi. Sahnede yaklaşık iki saat kalan Aleyna Tilki, konser sonrası bir grup hayranıyla teknede buluşup, fotograf cektirdi. Bir hayranı Aleyna Tilki'nin bulunduğu tekneye çıkmak istedi. Korumaları uzaklaştırmak isteyince Aleyna Tilki, telefonunu alarak selfi çekip, yeniden hayranına uzattı.



Kaynak: DHA

- Zce