Aleyna Tilki, dansöz oynatıp ülkeden ayrıldı!

08.10.2019 09:05

19 yaşındaki ünlü şarkıcı Aleyna Tilki, eğitimine ABD'de devam etmeye karar verdi. Genç şarkıcı, ülkeden ayrılmadan önce arkadaşları ile bir mekanda görüntülendi.

Tilki, önce arkadaşı ile sonra dansöz ile dans etti. Eğlenceli vakit geçiren 19 yaşındaki şarkıcı diğer gün soluğu İstanbul Havalimanında aldı.

Sabah saatlerinde uçmaya hazırlanan genç şarkıcı'ya annesi Havva Öztel ve kardeşi Ayça Tilki eşlik etti. Aleyna Tilki, havalimanında ailesi ile vedalaştıktan sonra Amerika'ya uçtu.

Kızını yolcu eden Havva Öztel, "Gözümün nuru... Allah sana yar ve yardımcı olsun kızım... Yolun hep açık engelsiz kolay olsun. Dilimde duamsın, özlemimsin Aleyna. Güle güle git, güle güle gel kızım. Seni çok özleyeceğim." notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.