Aleyna Tilki dadı arıyor

Genç şarkıcı, iş hayatında asistan yerine "dadı"yla çalışmaya karar verdiğini yazdı: "Kendime dadı tutacağım. Asistan tribi çekemem. Dadılar çok çalışkan. Yemeğimi düşünür, saçlarımı tarar ve her şey." Aleyna Tilki'nin paylaşımına takipçilerinden mesaj yağdı.