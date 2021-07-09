Aleyna Tilki dadı arıyor
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Aleyna Tilki dadı arıyor

Aleyna Tilki dadı arıyor
Hürriyet - Haberler | Magazin

Genç şarkıcı, iş hayatında asistan yerine "dadı"yla çalışmaya karar verdiğini yazdı: "Kendime dadı tutacağım. Asistan tribi çekemem. Dadılar çok çalışkan. Yemeğimi düşünür, saçlarımı tarar ve her şey." Aleyna Tilki'nin paylaşımına takipçilerinden mesaj yağdı.

Genç şarkıcı, iş hayatında asistan yerine "dadı"yla çalışmaya karar verdiğini yazdı:

"Kendime dadı tutacağım. Asistan tribi çekemem. Dadılar çok çalışkan. Yemeğimi düşünür, saçlarımı tarar ve her şey." Aleyna Tilki'nin paylaşımına takipçilerinden mesaj yağdı.

Kaynak: Hürriyet

Şarkıcı Aleyna Tilki, kendisi için dadı aramaya başladı
Şarkıcı Aleyna Tilki, kendisi için dadı aramaya başladı
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