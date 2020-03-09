Aleyna Tilki: Çok güzel bir sürprizim olacak Pop müziğinin genç ve başarılı ismi Aleyna Tilki, geçtiğimiz gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi. Pazar günün kendisine ayıran güzel şarkıcı, bir süre mağazaları dolaşıp alışveriş yaptı

Sevenlerine müjdeli bir haber veren güzel şarkıcı yaklaşık 1 ay içinde bitmiş olacağı yeni bir proje hazırlığında olduğunu söyledi.

Bu sürpriz hakkında bilgi vermeyen Tilki, "Çok farklı bir proje hazırlıyoruz. Şöyle bir ipucu vereyim. Albüm değil. Çok güzel bir sürprizim olacak ama şu anda söylemem." açıklamasında bulundu.



