Aleyna Tilki, Çekeceği İddialı Klibin Yönetmen Koltuğunda Oturacak

Aleyna Tilki, Çekeceği İddialı Klibin Yönetmen Koltuğunda Oturacak

Genç yaşına rağmen kariyer basamaklarını hızlı bir şekilde tırmanan Aleyna Tilki, çekeceği klibin yönetmen koltuğunda oturacağını duyurdu.

Katıldığı ses yarışması ile adını duyuran ve geçtiğimiz aylarda 18 yaşına basan Aleyna Tilki iddialı açıklamalarına devam ediyor.

YÖNETMEN KOLTUĞUNDA OTURACAK

Genç şarkıcı bu sefer de yönetmen koltuğuna oturacağını açıkladı ve çekeceği klibin Türkiye'de izlenebilecek en iyi klip olacağını iddia etti.

SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Sosyal medya hesabından konuyla ilgili bir açıklama yapan Tilki, "Ülkemizde izleyebileceğiniz en iyi kliplerden birini çekeceğim. Yönetmen koltuğunda bu sefer ben varım" ifadelerini kullandı.

İşte Aleyna Tilki'nin o paylaşımı;

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