Aleyna Tilki, Çekeceği İddialı Klibin Yönetmen Koltuğunda Oturacak
Genç yaşına rağmen kariyer basamaklarını hızlı bir şekilde tırmanan Aleyna Tilki, çekeceği klibin yönetmen koltuğunda oturacağını duyurdu.
Katıldığı ses yarışması ile adını duyuran ve geçtiğimiz aylarda 18 yaşına basan Aleyna Tilki iddialı açıklamalarına devam ediyor.
YÖNETMEN KOLTUĞUNDA OTURACAK
Genç şarkıcı bu sefer de yönetmen koltuğuna oturacağını açıkladı ve çekeceği klibin Türkiye'de izlenebilecek en iyi klip olacağını iddia etti.
SOSYAL MEDYADAN DUYURDU
Sosyal medya hesabından konuyla ilgili bir açıklama yapan Tilki, "Ülkemizde izleyebileceğiniz en iyi kliplerden birini çekeceğim. Yönetmen koltuğunda bu sefer ben varım" ifadelerini kullandı.
İşte Aleyna Tilki'nin o paylaşımı;
YORUMLAR (30)
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Burada laf söyleyenlerin çoğu konserlerinde en ön sıradalar!!! Sen izlemiyorsun ben izlemiyorum kim izliyor o zaman? cevapsız çınlama 381 milyon, o sen olsan bari 330 milyon izlenmiş youtube da!!! kıskanmayın ne olur çalışın sizinde olur!!!Cevap Yaz Yayından Kaldır
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HEDEF CEHAPE ZİHNİYETİNİ DEFETMEKCevap Yaz Yayından Kaldır
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ALLAH ÇEKTİRMESİN. NE DİYEYİM.Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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Boşuna q 140 çıkmamış kız korkunç zekiCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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boşuna yaşayan lüzumsuz yaratık,,TAMAM..artık.Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır