Aleyna Tilki: Bana bir tercüman lazım

Maldivler tatilini noktalayıp Türkiye'ye dönen Aleyna Tilki önceki gün Kuruçeşme'deydi.

Maldivler tatilini noktalayıp Türkiye'ye dönen Aleyna Tilki önceki gün Kuruçeşme'deydi. Tilki'ye "Suyla yoğurdu karıştırınca ayran oluyormuş" ve "Limon suyu, su ve şekeri karıştırınca limonata oluyor" şeklindeki tweet'leri soruldu. Genç şarkıcı anlaşılamamaktan yakındı: "Limonata ve ayran tarifi verdim. Sonra da 'keşke evrenle bağlantısı olmayan tabular, özgüvensizlikler de birleşince limonata olsaydı' dedim. Ama kimse o tarifi tatmadı. Herkes limonata ve ayran tarifinde takılı kaldı. Demek ki herkes limonata tarifi istiyormuş."

TERCÜMANLIK İÇİN ÇOK MESAJ GELDİ

Son olarak Twitter'a "Türkçe tweet'lerimi insanlara Türkçe çeviri yapacak derin ruhlu akıllı Türk bir kişi arıyorum" yazan Aleyna Tilki, çok sayıda 'tercüman adayının' kendisiyle iletişime geçtiğini söyledi: "Tweet'lerimi anlaşılır hale getirmek istiyorum. O yüzden bir tercüman lazım bana. Zehir gibi tipler var. Aslında beni hangi tipler takip ediyor diye bir testti bu. Aşırı iyi bir test yaptım. Bayağı iyi tipler takip ediyormuş. Çok DM (direkt mesaj) geldi tercüman olmak için."

Başımı belaya sokmayın

Aleyna Tilki, Demet Akalın'ın "Dünya starı olamadı, kızım Hira bile izlemiyor onu" sözleri hakkında yorum yapmaktan kaçındı: "Onlar çok konuşuldu. Başka gündemlerim olsun istiyorum." Bir dönem aşı yaptırmayacağı açıklamasıyla gündeme gelen şarkıcı, bu konuyla ilgili de konuşmak istemedi: "Durun şimdi, benim başımı belaya sokmayın!"

Kaynak: Hürriyet