Aleyna Tilki'nin annesi: "Yerli Kardashian Ailesi gibisiniz"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Aleyna Tilki'nin annesi: "Yerli Kardashian Ailesi gibisiniz"

Aleyna Tilki'nin annesi: "Yerli Kardashian Ailesi gibisiniz"
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, sosyal medyadan gelen soruları cevapladı. Öztel, şarkıcı kızı Aleyna ve oyuncu kızı Ayça'yla kendilerini Kardashian Ailesi'nde benzetti. İşte detaylar...

Snob Magazin'in özel haberine göre; Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, Instagram'dan soru-cevap yaptı. Öztel, kızı gibi birbirinden çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Öztel, "Yerli Kardashian Ailesi gibisiniz" yorumuna, "Buna şaşırmadım. Buna yönelik daha önce bizim için başlık atılmıştı. Ben de öyle düşünüyorum. Başarıyı seviyoruz. Sanatsal yönlerimiz geniş. O yüzden olabilir" karşılığını verdi.

'EVLİLİK DÜŞÜNÜYORUM'

Üç yıl önce Mehmet Tilki'den boşanan Öztel, "Ciddi ciddi cevaplasana, evlilik düşünüyor musun?" sorusuna, "Ciddi ciddi cevap veriyorum. Evlilik gerçekten çok ciddi sorumluluk isteyen bir kurum. Bu kurumun sorumluluklarını kaldırabilecek bir insanla karşılaşırsam neden olmasın? Daha çok gencim" yanıtını verdi.

Kardashian Ailesi'nde kimler var?

Kardashian-Jenner ailesi olarak da adlandırılan Kardashian ailesi eğlence, moda tasarımı ve iş alanlarında öne çıkan bir Amerikan ailesidir. Robert Kardashian ve Kris Jenner tarafından kurulan aile, çocukları Kourtney Kardashian, Kim Kardashian, Khloe Kardashian, Rob Kardashian ve torunlarından oluşuyor. Kris Jenner'in Caitlyn Jenner (önceler Bruce Jenner) ile olan evliliğinden olan kızları Kendall Jenner ve Kylie Jenner de bulunuyor. Kayda değer geniş akrabalar arasında Kendall ve Kylie'nin yarı kardeşleri Brandon Jenner ve Brody Jenner var.

Kaynak: Snob Magazin

Aleyna Tilki'nin annesi 'Kendime çok güveniyorum' deyip kolunu öptü
Aleyna Tilki'nin annesi "Kendime çok güveniyorum" deyip kolunu öptü
Oyuncu Can Yaman, başka adamla öpüşürken yakalanan sevgilisini affetti
Oyuncu Can Yaman, başka adamla öpüşürken yakalanan sevgilisini affetti
Londra'da para saçan Aleyna Tilki, 10 bin TL'lik oyuncak, 150 bin TL'lik de kıyafet aldı
Londra'da para saçan Aleyna Tilki, 10 bin TL'lik oyuncak, 150 bin TL'lik de kıyafet aldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Özkoç Hulusi Akar Murat Kurum Ruhsar Pekcan Fahrettin Altun
Magazin Ebru Yaşar Burak Sergen Şeyma Subaşı Nesrin Cavadzade
Spor Fatih Terim Serdar Aziz Gökhan Gönül Abdullah Avcı Hüseyin Göçek
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Aleyna Tilki'nin annesi: "Yerli Kardashian Ailesi gibisiniz" - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.5.2021 00:09:49. #1.16#

title