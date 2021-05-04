Aleyna Tilki'nin annesi: "Yerli Kardashian Ailesi gibisiniz"

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, sosyal medyadan gelen soruları cevapladı. Öztel, şarkıcı kızı Aleyna ve oyuncu kızı Ayça'yla kendilerini Kardashian Ailesi'nde benzetti. İşte detaylar...

Snob Magazin'in özel haberine göre; Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, Instagram'dan soru-cevap yaptı. Öztel, kızı gibi birbirinden çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Öztel, "Yerli Kardashian Ailesi gibisiniz" yorumuna, "Buna şaşırmadım. Buna yönelik daha önce bizim için başlık atılmıştı. Ben de öyle düşünüyorum. Başarıyı seviyoruz. Sanatsal yönlerimiz geniş. O yüzden olabilir" karşılığını verdi.

'EVLİLİK DÜŞÜNÜYORUM'

Üç yıl önce Mehmet Tilki'den boşanan Öztel, "Ciddi ciddi cevaplasana, evlilik düşünüyor musun?" sorusuna, "Ciddi ciddi cevap veriyorum. Evlilik gerçekten çok ciddi sorumluluk isteyen bir kurum. Bu kurumun sorumluluklarını kaldırabilecek bir insanla karşılaşırsam neden olmasın? Daha çok gencim" yanıtını verdi.

Kardashian Ailesi'nde kimler var?

Kardashian-Jenner ailesi olarak da adlandırılan Kardashian ailesi eğlence, moda tasarımı ve iş alanlarında öne çıkan bir Amerikan ailesidir. Robert Kardashian ve Kris Jenner tarafından kurulan aile, çocukları Kourtney Kardashian, Kim Kardashian, Khloe Kardashian, Rob Kardashian ve torunlarından oluşuyor. Kris Jenner'in Caitlyn Jenner (önceler Bruce Jenner) ile olan evliliğinden olan kızları Kendall Jenner ve Kylie Jenner de bulunuyor. Kayda değer geniş akrabalar arasında Kendall ve Kylie'nin yarı kardeşleri Brandon Jenner ve Brody Jenner var.

Kaynak: Snob Magazin