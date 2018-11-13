Aleyna'nın Ölümünde Savcının Tutuksuz Yargılanmaya İtirazı Reddedildi

ANTALYA'da geçirdiği trafik kazası sonucu beyin ölümü gerçekleşen ve bağışlanan organlarıyla hastalara umut olan Aleyna Hatun Budanır'ın (17) ölümüne neden olmaktan yargılanan iki sanığın tutuksuz yargılanmasına yönelik savcının itirazı, mahkemece reddedildi. Kararı protesto eden baba Şahimerdan Budanır, oturma eylemi yaptı.

Döşemealtı Halil Akyüz Anadolu Lisesi 12'nci sınıf öğrencisi Aleyna Hatun Budanır, okul harçlığını çıkarmak için çalıştığı Burdur- Antalya yolu üzerindeki çamaşırhaneden 16 Ağustos günü saat 08.00 sıralarında çıkıp servis aracına bindi. Antalya yönünde giden servis sürücüsü Mahmut Y., iddiaya göre, yan yola girmeden Aleyna Hatun'u ana yol üzerinde indirdi. Yolun karşısına geçmek isteyen Aleyna Hatun'a, Hakan K. yönetimindeki 07 FC 645 plakalı otomobil çarptı. Vücudunda birçok kırık, iç organlarında ise hasar oluşan Aleyna Hatun Budanır, sağlık görevlilerince ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü. Aleyna Hatun'un beyin ölümünün gerçekleşmesinin ardından babası Şahimerdan Budanır'ın onayıyla kalbi, böbrekleri, karaciğeri, akciğeri, pankreası ve 2 korneası, organ bekleyen hastalara nakledildi.

Olaydan sonra gözaltına alınan servis şoförü Mahmut Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, otomobil sürücüsü Hakan K. ise tutuklandı. Antalya 3. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki davanın son duruşmasında Mahmut Y.'ye yönelik adli kontrol kaldırılırken, Hakan K. ise tahliye edildi.

'KARAR USUL VE KANUNA AYKIRI'

Savcı Faruk Kurt tarafından mahkemeye sunulan itiraz dilekçesinde, sanık sürücü Mahmut Y.'nin kullandığı servis aracında yolcu olarak bulunan Aleyna Hatun Budanır'ın Akdeniz Bulvarı üzerinde hatalı şekilde indirildiği belirtildi. Budanır'ın servis yolundan karşıya geçtiği sırada, diğer sanık Hakan K.'nin kullandığı araçla çarparak genç kızın hayatını kaybetmesine neden olduğuna dikkat çekilen itiraz dilekçesinde, 9 Kasım'da görülen duruşmada tutuklu sanık Hakan K.'nin tahliyesine ve sanık Mahmut Y. hakkında ise adli kontrolün kaldırılmasına karar verildiği hatırlatıldı. Delillerin henüz toplanmamış olduğu belirtilen itirazda, "Katılan vekilince trafik bilirkişisinden alınan rapor ile keşif sonrası mahkemece alınan rapor arasında önemli derecede çelişki bulunuyor. Bu nedenle İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan rapor alınmasına ihtiyaç duyulmaktadır" denildi.

Ölenin yaşı, şikayetin devam etmesi ve çarpmanın servis yolunun bitiminde meydana gelmesinin de dikkate alınması gereken bir unsur olduğuna dikkat çekilen itiraz dilekçesinde, şu cümlelere yer verildi:

"Mahmut Y.'nin genç bir kızı hatalı bir şekilde indirmesiyle olaya sebebiyet vermesi, suç vasfı ve eylemin temas ettiği kanun maddesindeki öngörülen ceza miktarı gözetilmeden takdirde yanılgıya düşülerek sanık Hakan K.'nin tahliyesine Mahmut Y.'nin serbest bırakılmasına karar verilmesi usul ve kanuna aykırı olduğundan kararın kaldırılması ve sanıklar hakkında yakalama müzekkeresi düzenlenmesi arz ve talep olunur."

Savcının dilekçesini inceleyen mahkeme, itirazı reddetti.

BABADAN OTURMA EYLEMİ

Tutuksuz yargılanmaları protesto eden baba Şahimerdan Budanır, duruşma sonrası Muratpaşa ilçesindeki Kapalıyol'da oturma eylemi yaptı. Şahimerdan Budanır, "Tutuksuz yargılamaya itiraz ettik, bunu reddettiler. Olayı canlı canlı gören kişiyi yani şahit buldum, hakim dinlemek istemedi. Şahidi yarım yamalak dinledi. Ben adalet istiyorum. Başka Aleynalar ölmesin. Bu trafik canavarları cezasını çeksin. Burada oturma eylemi yapıyorum, ilerki zamanda düzelme olmazsa açlık grevi yapacağım" dedi. - Antalya